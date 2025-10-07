'Precisei de transplante após tomar remédio pra tireoide por conta própria'

'Continuei tomando remédio por conta própria'

"Há quatro anos, fui diagnosticado com hipertireoidismo, uma condição comum em minha família. Antes de iniciar o tratamento, tive perda de peso, suava mesmo parado, minha pressão arterial aumentava e eu tinha arritmia. Tudo estava descontrolado.

Fui a um especialista, fiz exames, e iniciei uma medicação específica para a condição. A médica me orientou a fazer acompanhamento de três em três meses e disse que, provavelmente, só precisaria tomar o medicamento por, no máximo, dois anos. Fiz os primeiros retornos e estava tudo tranquilo.

O problema foi que, depois de dois anos, parei de acompanhar. Eu morava no interior do Piauí, e o tratamento era na capital. Com a correria do dia a dia e por me sentir bem, continuei tomando o remédio por conta própria. Desconhecia que a medicação pudesse causar outros problemas, como a agressão ao fígado.

'Meus olhos ficaram amarelos'

No início de 2024, comecei a sentir os primeiros sintomas de algo grave: mal-estar, fraqueza e urina escura. O sintoma que realmente me alertou foi a icterícia: meus olhos ficaram amarelos. Foi minha filha mais velha que notou: 'Pai, seu olho está amarelo!'. Quando me olhei no espelho, vi que era verdade.