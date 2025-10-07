Planta com 'pompom' ajuda saúde do fígado e auxilia elasticidade da pele

Sabe aquela plantinha que forma um pompom branco irresistível de soprar? O dente-de-leão (Taraxacum officinale), além de ser uma lembrança da infância, tem compostos benéficos para o corpo. Classificado como uma Panc (Planta Alimentícia Não Convencional), ele entra no mesmo grupo de espécies botânicas comestíveis como a taioba e a capuchinha.
Suas raízes e folhas abrigam substâncias que ajudam o fígado a trabalhar melhor e, de quebra, melhoram a aparência da pele.
Desintoxicação e pele mais firme
Pesquisas mostram que o dente-de-leão estimula as enzimas hepáticas e aumenta a secreção de bile, um líquido essencial para o metabolismo das gorduras. Esse processo favorece a desintoxicação do organismo e contribui para aliviar sintomas como azia, gases e digestão lenta.
Além disso, a planta tem ação diurética e ajuda na renovação celular da pele. Suas raízes estimulam a produção de fibroblastos — células que fabricam colágeno, elastina e ácido hialurônico—, componentes fundamentais para manter a firmeza e a elasticidade da pele. O resultado é um envelhecimento mais lento e uma aparência mais saudável.
Quem deve evitar o consumo
Nem todo mundo pode incluir o dente-de-leão no cardápio. O consumo é contraindicado para pessoas com hipertensão, doenças renais, pedras na vesícula, gestantes e lactantes.
E é preciso saber identificar a planta corretamente, já que muitas espécies com flores amarelas se parecem com ela — e algumas podem ser tóxicas.
Como higienizar e consumir com segurança
A recomendação é sempre colher longe de áreas poluídas, como ruas e avenidas, e higienizar bem antes de comer. A limpeza ideal é feita com uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água filtrada, deixando de molho por até 20 minutos antes de enxaguar.
Essa etapa ajuda a eliminar micro-organismos, mas não remove metais pesados e nem resíduos químicos —por isso, o ideal é plantar a flor em casa, em pequenas hortas.
Segundo documento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, as folhas podem ser refogadas como verdura, folhas jovens cruas na salada, ou como recheios de tortas, omeletes e panquecas.
As flores são comestíveis, podendo ser usadas na salada, em forma de tempurá ou ainda na decoração comestível de pratos.
As sementes podem enriquecer massas de pães e bolinhos. E com as raízes é possível fazer uma infusão.
Chá de dente-de-leão: benefícios e preparo
Para quem prefere a versão em xícara, o chá de dente-de-leão é uma alternativa prática e funcional. Ele concentra taninos, flavonoides e compostos fenólicos — um trio que reforça o efeito diurético e antioxidante da planta. O preparo é simples: basta ferver 200 ml de água, adicionar uma colher de sopa da raiz, deixar em infusão por 10 minutos e coar.
