Planta com 'pompom' ajuda saúde do fígado e auxilia elasticidade da pele

Sabe aquela plantinha que forma um pompom branco irresistível de soprar? O dente-de-leão (Taraxacum officinale), além de ser uma lembrança da infância, tem compostos benéficos para o corpo. Classificado como uma Panc (Planta Alimentícia Não Convencional), ele entra no mesmo grupo de espécies botânicas comestíveis como a taioba e a capuchinha.

Suas raízes e folhas abrigam substâncias que ajudam o fígado a trabalhar melhor e, de quebra, melhoram a aparência da pele.

Desintoxicação e pele mais firme

Pesquisas mostram que o dente-de-leão estimula as enzimas hepáticas e aumenta a secreção de bile, um líquido essencial para o metabolismo das gorduras. Esse processo favorece a desintoxicação do organismo e contribui para aliviar sintomas como azia, gases e digestão lenta.