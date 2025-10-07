Como espantar baratas com ingredientes simples e sem inseticida

Basta um pouco de calor, umidade e sombra para que as baratas se sintam em casa. Esses insetos são verdadeiros sobreviventes — se escondem em frestas, ralos e armários, e podem viver semanas sem comida.

Mas não se engane: quando o banquete aparece, elas não recusam nada. Além de migalhas e restos de comida, devoram cola, papel, couro, fios de cabelo, unhas, fezes e até matéria orgânica em decomposição.

O problema vai muito além do nojo. Espécies urbanas, como a barata-americana, circulam por esgotos e tubulações e podem carregar consigo uma coleção de agentes causadores de doenças sérias, como hepatite A, febre tifoide, tuberculose, poliomielite, meningite e parasitoses. Um único ovo pode gerar mais de 30 filhotes, e, em um ano, a população pode chegar a 100 mil baratas.