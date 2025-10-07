Por que hospitais têm usado bicarbonato de sódio contra efeitos do metanol

A aplicação da substância é feita por injeção intravenosa em pacientes graves. O uso ocorre para minimizar os efeitos tóxicos do metanol, mas não é capaz de eliminá-lo do corpo, explica o especialista.

Bicarbonato faz parte de um tratamento complementar, mas não resolve o quadro. Junto a ele, é preciso aplicar um antídoto, como o etanol, para atacar a "raiz do problema". Ou então, fazer a remoção do metanol por hemodiálise —a chamada filtragem do sangue, diz Felipe Liger, emergencista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Uso do bicarbonato tem que ser feito ao mesmo tempo que eu trato a intoxicação. Se eu não intervir na metabolização de metanol, que é quem está causando a acidez, não vou resolver o problema. Seria como tampar o sol com a peneira. Felipe Liger, emergencista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Nem todos os intoxicados vão precisar de bicarbonato, esclarece o médico. A depender das concentrações ingeridas de metanol, alguns pacientes não apresentam acidez acentuada no sangue. Por isso, a equipe médica avalia caso a caso por meio do exame de gasometria.

Especialistas alertam que ingestão de bicarbonato de sódio não deve ser feita de forma caseira. Liger explica que o composto usado é de caráter farmacêutico e só pode ser empregado em ambiente hospitalar, onde será avaliada a necessidade, ou não, da substância.