Fruta rica em potássio regula o intestino e ajuda em caso de diarreia

Barata, nutritiva e prática, a banana, cuja origem é asiática, se adaptou perfeitamente ao clima tropical e se tornou presença diária na mesa dos brasileiros.

E não é por acaso: além de saborosa, a banana é rica em fibras, potássio, antioxidantes, vitaminas e carboidratos de fácil digestão, o que a transforma em uma aliada poderosa para a saúde.

Com dezenas de variedades, da nanica à prata, da maçã à terra, a fruta oferece benefícios em todas as suas versões. Cada tipo varia em textura e sabor, mas todas compartilham o mesmo potencial nutritivo e funcional. Seu consumo frequente dentro de uma dieta equilibrada traz vantagens que vão do equilíbrio intestinal ao reforço da energia para o dia a dia.