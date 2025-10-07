Aspirina pode impedir o retorno do câncer colorretal, aponta estudo sueco

Cientistas então dividiram os participantes em dois grupos: um que tomaria aspirina e outro que receberia apenas um placebo. O primeiro grupo recebeu uma dose diária de 160 mg de aspirina, o equivalente a pouco menos de um terço de um comprimido de 500 mg.

Entre os pacientes do grupo que recebeu aspirina, 7,7% viram seu câncer voltar nos três anos em que foram acompanhados pelo estudo. Já no grupo de placebo, as taxas de recorrência da doença foram de 14,1% a 16,8%, dependendo da mutação específica que tinham.

Ou seja, os participantes que tomaram a aspirina diariamente tiveram um risco 55% menor de seu câncer retornar em três anos do que aqueles que receberam apenas o placebo.

Aspirina é uma droga que está prontamente disponível globalmente e é extremamente barata comparada a muitas das drogas modernas contra o câncer. Isso é muito positivo. Anna Martling, autora principal do estudo e professora de medicina molecular e cirurgia do Instituto Karolinska, em comunicado

Cientistas ainda não sabem exatamente como a aspirina age para reduzir o retorno do câncer, mas há algumas teorias. Segundo o Karolinska, é possível que a droga reduza a inflamação, iniba o crescimento do tumor e limite a função das plaquetas —células sanguíneas que podem servir de escudo para o câncer durante o espalhamento pelo corpo.