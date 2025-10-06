VivaBemUOL
Assine UOL
Alimentação

Suco detox não faz milagre, mas é aliado do organismo; veja os benefícios

Colaboração para VivaBem
Mesmo sem efeito detox milagroso, incluir essa bebida na rotina pode trazer vantagens
Mesmo sem efeito detox milagroso, incluir essa bebida na rotina pode trazer vantagens Imagem: iStock

É comum ouvir alguém dizer que exagerou no fim de semana e, para compensar, passou o dia seguinte vivendo apenas de sucos detox. Mas será que essas bebidas realmente cumprem a promessa de "limpar" o organismo?

A resposta é não. Nosso corpo já possui um sistema altamente eficiente de desintoxicação, comandado por órgãos como fígado, rins e intestino, que selecionam o que deve ser absorvido e eliminam o que não é útil.

Isso não significa, porém, que esses sucos não tenham valor. Ao reunir frutas, verduras, sementes e até ingredientes termogênicos (como gengibre e canela), eles podem contribuir com nutrientes importantes e estimular quem tem dificuldade em consumir vegetais no dia a dia. Em vez de uma "faxina interna", o papel do suco verde é somar saúde e variedade à alimentação.

Vantagens reais do suco detox

Mesmo sem efeito detox milagroso, incluir essa bebida na rotina pode trazer vantagens:

  • Um dos principais pontos é a ação antioxidante, já que muitas frutas e folhas verdes são ricas em vitaminas e compostos que combatem os radicais livres;
  • Outro benefício é o aumento da ingestão de líquidos, importante para manter o corpo hidratado e favorecer o bom funcionamento dos rins;
  • O suco verde também pode ajudar no trânsito intestinal, graças à presença de fibras quando preparado sem coar;
  • Além disso, por ser uma bebida de baixa densidade calórica, pode contribuir para reduzir a retenção de líquidos e auxiliar em estratégias de emagrecimento --desde que esteja associado a uma dieta equilibrada.

O alerta dos especialistas é não cair no erro de substituir refeições completas pelo suco. Embora isso traga uma sensação momentânea de bem-estar e até leve perda de peso, a prática é restritiva e pode prejudicar a saúde a longo prazo. O ideal é encarar a bebida como um complemento nutricional, e não como um substituto.

Como preparar a clássica bebida

Nutricionistas sugerem uma fórmula básica para montar versões equilibradas do suco:

Continua após a publicidade
  • 1 fruta (como maçã, abacaxi ou kiwi);
  • 1 vegetal (couve, rúcula, agrião ou salsinha);
  • 1 elemento extra (gengibre, chia, linhaça ou até um talo de salsão);
  • 200 ml de líquido (água, água de coco ou chá gelado).

Um exemplo prático é bater no liquidificador 1 maçã, ½ xícara de salsão, 1 colher (chá) de gengibre fresco, suco de ½ limão e 200 ml de água de coco. O resultado é refrescante, nutritivo e fácil de incluir na rotina.

A versatilidade também é uma vantagem: as folhas podem variar conforme a preferência, e os extras podem dar diferentes toques de sabor e textura. Assim, o suco deixa de ser apenas uma moda "detox" e passa a ser um aliado prático para aumentar o consumo de vegetais e manter o corpo mais equilibrado.

*Com informações de reportagem publicada em 19/06/2021

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.