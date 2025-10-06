Suco detox não faz milagre, mas é aliado do organismo; veja os benefícios

É comum ouvir alguém dizer que exagerou no fim de semana e, para compensar, passou o dia seguinte vivendo apenas de sucos detox. Mas será que essas bebidas realmente cumprem a promessa de "limpar" o organismo?

A resposta é não. Nosso corpo já possui um sistema altamente eficiente de desintoxicação, comandado por órgãos como fígado, rins e intestino, que selecionam o que deve ser absorvido e eliminam o que não é útil.

Isso não significa, porém, que esses sucos não tenham valor. Ao reunir frutas, verduras, sementes e até ingredientes termogênicos (como gengibre e canela), eles podem contribuir com nutrientes importantes e estimular quem tem dificuldade em consumir vegetais no dia a dia. Em vez de uma "faxina interna", o papel do suco verde é somar saúde e variedade à alimentação.