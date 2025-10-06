Redistribuir gordura pode ser melhor para pré-diabetes do que perder peso

Há uma crença de longa data na prevenção do diabetes de que a perda de peso é a principal forma de reduzir o risco da doença. Nosso novo estudo, no entanto, desafia essa crença.

Durante décadas, pessoas diagnosticadas com pré-diabetes — uma condição que afeta até um em cada três adultos, dependendo da idade — ouviram a mesma coisa de seus médicos: comer de forma saudável e perder peso para evitar o desenvolvimento da diabetes.

Mas essa abordagem não tem funcionado para todos. Apesar das recomendações médicas permanecerem inalteradas há mais de 20 anos, a prevalência da diabetes continua aumentando globalmente. A maioria das pessoas com pré-diabetes tem dificuldade em atingir as metas de perda de peso, o que as deixa desmotivadas e ainda em alto risco de diabetes.

Nossa mais recente pesquisa, publicada na revista científica Nature Medicine, revela uma abordagem totalmente diferente. Descobrimos que o pré-diabetes pode entrar em remissão — com o açúcar no sangue voltando ao normal — mesmo sem perda de peso.

Cerca de uma em cada quatro pessoas em programas de intervenção no estilo de vida traz seu açúcar no sangue de volta ao normal sem perder peso. Notavelmente, essa remissão com peso estável protege contra a diabetes futura com a mesma eficácia que a remissão alcançada por meio da perda de peso.

Isso representa uma mudança significativa na forma como os médicos podem tratar pacientes com sobrepeso ou obesidade com alto risco de diabetes. Mas como é possível reduzir os níveis de glicose no sangue sem perder peso, ou mesmo ganhando peso?

A resposta está na forma como a gordura é distribuída pelo corpo. Nem toda a gordura corporal se comporta da mesma maneira.

A gordura visceral, localizada na parte profunda do abdômen, ao redor dos órgãos internos, atua como um perturbador metabólico. Essa gordura abdominal causa inflamação crônica que interfere na insulina, o hormônio responsável pelo controle dos níveis de açúcar no sangue. Quando a insulina não consegue funcionar corretamente, a glicose no sangue aumenta.

Em contrapartida, a gordura subcutânea — a gordura diretamente sob a pele — pode ser benéfica. Esse tipo de tecido adiposo produz hormônios que ajudam a insulina a funcionar de forma mais eficaz. Nosso estudo mostra que pessoas que revertem o pré-diabetes sem perda de peso transferem a gordura do interior do abdômen para baixo da pele, mesmo que seu peso total permaneça o mesmo.

Também descobrimos outra peça do quebra-cabeça. Hormônios naturais que são imitados por novos medicamentos para perda de peso, como Wegovy e Mounjaro, parecem desempenhar um papel crucial nesse processo. Esses hormônios, particularmente o GLP-1, ajudam as células beta pancreáticas a secretar insulina quando os níveis de açúcar no sangue aumentam.

Pessoas que revertem o pré-diabetes sem perder peso parecem melhorar naturalmente esse sistema hormonal, ao mesmo tempo em que suprimem outros hormônios que normalmente elevam os níveis de glicose.

Mirando na redistribuição da gordura

As implicações práticas são encorajadoras. Em vez de se concentrarem apenas na balança, as pessoas com pré-diabetes podem tentar reduzir a gordura corporal com dieta e exercícios.

Pesquisas mostram que os ácidos graxos polinsaturados, abundantes nas dietas mediterrâneas ricas em óleo de peixe, azeitonas e nozes, podem ajudar a reduzir a gordura visceral da barriga. Da mesma forma, o treinamento de resistência pode diminuir a gordura abdominal, mesmo sem perda de peso geral.

Isso não significa que a perda de peso deva ser abandonada como objetivo — ela continua sendo benéfica para a saúde geral e a prevenção da diabetes. No entanto, nossas descobertas sugerem que atingir níveis normais de glicose no sangue, independentemente das mudanças de peso, deve se tornar o objetivo principal do tratamento do pré-diabetes.

Essa abordagem poderia ajudar milhões de pessoas que têm enfrentado dificuldades com programas tradicionais de perda de peso, mas ainda assim podem obter melhorias significativas na saúde por meio de mudanças metabólicas.

Para os profissionais de saúde, esta pesquisa sugere a necessidade de ampliar as abordagens de tratamento além das intervenções focadas no peso. Monitorar as melhorias na glicemia e incentivar a redistribuição de gordura por meio de nutrição e exercícios direcionados pode fornecer caminhos alternativos para a prevenção da diabetes para pacientes que têm dificuldade em perder peso.

As implicações se estendem globalmente, onde a diabetes representa um dos problemas de saúde que mais crescem. Ao reconhecer que o pré-diabetes pode melhorar sem perda de peso, abrimos novas possibilidades para prevenir uma doença que afeta centenas de milhões em todo o mundo e continua se expandindo rapidamente.

Esta pesquisa reformula fundamentalmente a prevenção da diabetes, sugerindo que melhorias na saúde metabólica -- e não apenas a redução de peso -- devem ser centrais na prática clínica. Para muitas pessoas que vivem com pré-diabetes e se sentem desanimadas por tentativas malsucedidas de perda de peso, isso oferece uma esperança renovada e estratégias alternativas práticas para reduzir o risco de diabetes.

Este artigo é uma republicação do The Conversation sob a licença Creative Commons Leia o artigo original.