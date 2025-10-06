Nobel: descoberta estimulou tratamentos para câncer e doenças autoimunes

Em pessoas saudáveis, o sistema imunológico identifica vírus e bactérias como ameaças, por exemplo. Quando ocorre este erro, o sistema de defesa confunde as células do seu organismo com aquelas dos invasores.

Estes "ataques" contra o próprio corpo provocam inflamações crônicas, ou seja, duradouras. Elas podem afetar órgãos como pele, articulações, intestino e sistema nervoso. Em cada órgão, o ataque causa uma doença diferente, com seus sintomas típicos.

O que a descoberta significa

Sakaguchi descobriu em 1995 que um grupo de células "reguladoras" impede que outras células de defesa ataquem os tecidos do próprio corpo. Estas células, um subtipo dos linfócitos T, são como generais do sistema imunológico e não permitem que seus soldados realizem ataques indesejados ou disparem o "fogo amigo" —apenas atingindo alvos além das linhas inimigas.

Antes, cientistas acreditavam existir apenas uma "tolerância central", com a eliminação de células de defesa perigosas no timo (órgão linfático no tórax). "[Mas] suas descobertas lançaram as bases para um novo campo de pesquisa e estimularam o desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo, para câncer e doenças autoimunes", explicou o júri, segundo a agência AFP.

Já em 2001, a dupla de americanos descobriu uma mutação genética (Foxp3) que levava a uma séria doença autoimune, a Síndrome IPEX. A doença, cuja sigla significa Poliendocrinopatia da Imunodisregulação e Enteropatia X-ligada, teve sua causa identificada a partir de estudos em ratos, no início. Mas os cientistas demonstraram que o gene equivalente em humanos também causava o problema.