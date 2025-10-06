Por que aparecem mosquinhas no banheiro e como exterminá-las de vez

De hábitos noturnos, as fêmeas colocam grupos de até 200 ovos, que eclodem entre 32 e 48 horas. Ovos, larvas e pupas se desenvolvem em locais úmidos, como ralos, canos, frestas de azulejos e junções de vasos sanitários — qualquer ambiente que acumule resíduos orgânicos, resultado da descamação da pele, fios de cabelo, pelos e fungos.

O ciclo completo, do ovo ao inseto adulto, leva cerca de duas semanas, dependendo da temperatura e da umidade.

São perigosas para a saúde humana?

Apesar de pertencerem à mesma família dos mosquitos-palha, conhecidos transmissores da leishmaniose, as mosquinhas de banheiro não transmitem doenças. Elas não oferecem risco à saúde humana, mas causam grande incômodo pela simples presença.

O desconforto vem do fato de se multiplicarem rapidamente e, quando o ambiente é favorável, os insetos parecem brotar do nada. Por isso, embora inofensivas, são um sinal claro de que há umidade e acúmulo de matéria orgânica em algum ponto do banheiro ou da cozinha.

Como eliminar as mosquinhas -- e evitar que voltem

A melhor estratégia é atacar a origem: a sujeira e a umidade. Como orientam os especialistas, se você não quer ter essas moscas voando em seu banheiro, mantenha o local sempre muito limpo. Isso inclui: