Faz bem para intestino e imunidade: benefícios do chá de casca de melancia

A seguir, veja os possíveis benefícios do chá de casca de melancia para a saúde, suas contraindicações e formas de preparo.

1. Tem propriedades diuréticas

A presença de potássio, que auxilia na eliminação do sódio pelo organismo, faz com que o chá tenha uma leve ação diurética. Por isso, o chá de casca de melancia estimula os rins a liberarem mais água, eliminando mais líquidos.

2. Faz bem para os rins e fígado

O potássio reduz os efeitos da hipertensão nos rins, diminuindo a sobrecarga hídrica. Além disso, alguns componentes da melancia, como o licopeno e os flavonoides, possuem ação antioxidante, o que diminui a inflamação no fígado, inclusive em casos de esteatose hepática, conhecida como gordura no órgão.

3. Contribui para a saúde intestinal

A casca da melancia contém fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis se misturam com a umidade das fezes, formando um gel que acelera o trânsito intestinal e contribui para a saúde da microbiota, o conjunto de bactérias importantes para o equilíbrio do organismo. Já as fibras insolúveis aumentam o volume das fezes, prevenindo a prisão de ventre.