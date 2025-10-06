Ajuda ganho muscular e previne anemia: os benefícios da lentilha vermelha

A lentilha vermelha é uma leguminosa de sabor suave e levemente adocicado. Embora menos comum que a lentilha marrom ou verde, ela é utilizada em sopas, purês e pratos típicos do Oriente Médio, além de receitas tradicionais da Índia. É fonte de proteínas, fibras, vitaminas do complexo B, ferro e minerais como magnésio e fósforo.

A seguir, veja os principais benefícios da lentilha vermelha para a saúde, além das contraindicações e formas de consumo.

1. Aliada do ganho muscular

A lentilha vermelha é fonte de proteínas vegetais, essenciais para a construção e reparação dos músculos. Quando combinada com uma alimentação equilibrada e prática regular de exercícios, pode contribuir para o ganho de massa muscular.