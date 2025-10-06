Everton Ribeiro trata câncer de tireoide: quais os sintomas da doença?

Como é o câncer de tireoide

O câncer de tireoide é o tumor endocrinológico mais comum, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ele representa o terceiro tipo de câncer mais frequente entre as mulheres nas regiões Sudeste e Nordeste (sem considerar o câncer de pele não melanoma).

A estimativa do Inca é de 4.820 novos casos por ano, sendo 760 em homens e 4.060 em mulheres. A doença afeta principalmente pessoas entre 30 e 50 anos e, na maioria das vezes, tem evolução lenta e bom prognóstico.

Nem todo nódulo é câncer

É muito comum o aparecimento de nódulos na região da tireoide, e isso, por si só, não significa câncer. O Inca estima que entre 70% e 80% das pessoas tenham nódulos sem saber. Desses, apenas cerca de 12% são malignos.

Nem todo nódulo precisa ser tratado ou retirado, e a avaliação médica é fundamental. O risco de malignidade aumenta em pessoas com histórico familiar de câncer de tireoide ou que tenham recebido radioterapia na região do pescoço. A glândula tireoide, localizada na parte anterior e mais baixa do pescoço, é responsável pela produção dos hormônios que regulam o metabolismo.