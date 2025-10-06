Reduz inflamações e protege fígado: benefícios do chá de folha de oliveira

O chá de folha de oliveira é feito a partir das folhas da Olea europaea, árvore cultivada na região do Mediterrâneo. A bebida possui sabor levemente amargo, que pode ser suavizado com mel ou limão.

Além do aroma e sabor característicos, o chá concentra diversos nutrientes importantes para a saúde. Entre eles estão polifenóis como a oleuropeína e o hidroxitirosol, flavonoides (luteolina, apigenina e rutina) e minerais como potássio, magnésio, fósforo e cálcio. Pequenas quantidades de fibras solúveis também estão presentes na bebida.

A seguir, veja benefícios do chá de folha de oliveira para a saúde e possíveis contraindicações.