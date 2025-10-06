Cabelo cai muito? 8 alimentos que fazem seus fios crescerem mais fortes

2. Leite

Além das proteínas, o leite entrega vitaminas A, B2, B6 e B12 e minerais como magnésio, potássio e cálcio -- este último essencial para evitar fios finos e quebradiços. Uma ingestão equilibrada ajuda a compensar deficiências nutricionais que podem causar queda capilar.

3. Espinafre

O vegetal verde-escuro é um verdadeiro tônico capilar. Seu alto teor de ferro melhora o transporte de oxigênio até as raízes, deixando os fios mais fortes. Ele também contém vitamina A, que estimula a produção de sebo -- o óleo natural que hidrata e protege o couro cabeludo.

4. Peixes

Salmão, atum e sardinha são fontes de ômega 3, proteínas e vitaminas do complexo B que ajudam na formação de novos fios e combatem a inflamação. O ômega 3, em especial, melhora a circulação no couro cabeludo e dá mais brilho ao cabelo.

5. Batata-doce

Rica em vitamina A e biotina, a batata-doce ajuda a manter a hidratação natural do couro cabeludo e estimula a regeneração das células capilares. É um carboidrato de qualidade que alimenta o cabelo --literalmente.

6. Feijão

A leguminosa é campeã em ferro e zinco, dois minerais fundamentais para a formação de queratina. Além de ajudar no crescimento dos fios, o feijão também evita a anemia, uma das causas mais comuns de queda capilar.

7. Carne vermelha (com moderação)

Cortes magros fornecem ferro e aminoácidos de qualidade que fortalecem os fios desde a raiz. O excesso, porém, pode gerar radicais livres que prejudicam pele e cabelo. O segredo é o equilíbrio -- comer o suficiente para repor nutrientes sem sobrecarregar o corpo.