5 estratégias com base científica para eliminar a gordura visceral

Para descobrir se ela é um problema, uma fita métrica já dá pistas: medidas acima de 101,5 cm (homens) ou 89 cm (mulheres) na altura do umbigo indicam excesso abdominal. Mas só exames como bioimpedância e ressonância magnética confirmam o diagnóstico.

A boa notícia é que dá para agir. Estudos mostram que pequenas mudanças de rotina já reduzem significativamente o volume da gordura visceral. Abaixo, reunimos cinco estratégias eficientes e cientificamente comprovadas para reverter o quadro e proteger seu corpo por dentro.

1. Defina metas curtas e realistas

Dietas radicais são armadilhas: fazem perder peso rápido, mas quase sempre levam ao efeito sanfona. Pesquisas do Hospital Universitário de Tübingen, na Alemanha, mostram que reduzir apenas 5% do peso corporal já corta em 30% a gordura acumulada no fígado --um dos órgãos mais afetados pela obesidade visceral. Ou seja, uma pessoa com 90 kg precisaria emagrecer 4,5 kg para já perceber uma melhora na saúde.

O segredo é a constância: priorizar alimentos naturais (carne, frango, peixe, ovos, verduras e legumes), evitar ultraprocessados e ajustar os hábitos gradualmente.

2. Aposte no treino HIIT (High Intensity Interval Training)

Um estudo da Universidade Laval, no Canadá, concluiu que o treino intervalado de alta intensidade reduz mais gordura abdominal do que a musculação tradicional --e em menos tempo. Uma revisão de estudos da Universidade Federal de Goiás reforça: o HIIT queima até 93% mais gordura por minuto do que exercícios moderados e contínuos.

3. Troque os refinados por cereais integrais

Nutricionistas da Universidade de Tufts, nos EUA, observaram que quem consome ao menos três porções de cereais integrais por dia (como arroz integral, aveia e trigo integral) tem 10% menos gordura visceral do que quem prefere grãos refinados. Pequena diferença? Nem tanto: esse ajuste reduz inflamações e melhora o metabolismo de forma duradoura.