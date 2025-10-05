Querendo engravidar? Há uma dieta que pode melhorar a fertilidade feminina

Da mesma forma, a nutrição que uma mulher fornece ao seu corpo pode ter um impacto direto em sua capacidade de conceber e levar uma gravidez saudável até o fim.

Como o que comemos se relaciona com a capacidade de criar vida?

A dieta ocidental, baseada no alto consumo de alimentos processados, fast food, carne vermelha, laticínios com alto teor de gordura, doces e bebidas açucaradas, tomou conta nas últimas décadas. Esse padrão alimentar é desequilibrado e envolve excesso de calorias, o que pode levar ao sobrepeso e à obesidade.

Por exemplo, foi demonstrado que as gorduras trans (encontradas principalmente em produtos processados, como doces, bolos, fast food e lanches) promovem a resistência à insulina (dificuldade de regular os níveis de glicose no sangue) e aumentam os marcadores inflamatórios.

Além disso, as células de gordura produzem proteínas, como a adiponectina e a leptina, que podem interferir nos hormônios reprodutivos. Por exemplo, a adiponectina é capaz de reduzir a secreção dos principais hormônios da fertilidade, enquanto a leptina potencialmente diminui a produção de estrogênio e progesterona, que são essenciais para a reprodução.

A alta ingestão de carboidratos com alto índice glicêmico, como refrigerantes ou bebidas açucaradas, também está associada à resistência à insulina e à hiperinsulinemia, afetando novamente a capacidade de engravidar.