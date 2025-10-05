VivaBemUOL
Assine UOL
Saúde da Mulher

Querendo engravidar? Há uma dieta que pode melhorar a fertilidade feminina

Gemma Biviá Roig*
The Conversation

A fertilidade é um mistério que intriga a humanidade desde tempos imemoriais, e ainda mais nos dias de hoje: aproximadamente um em cada seis casais enfrenta dificuldades para engravidar.

A resposta para o fato de algumas mulheres terem sucesso facilmente enquanto outras enfrentam enormes desafios é complexa e depende de vários fatores.

Dentro do quebra-cabeça maior da fertilidade feminina, a dieta desempenha um papel fundamental. Cada mordida que damos é como o combustível que colocamos em nosso carro, e todos nós sabemos que o combustível errado pode ter sérias consequências para o desempenho do motor.

Da mesma forma, a nutrição que uma mulher fornece ao seu corpo pode ter um impacto direto em sua capacidade de conceber e levar uma gravidez saudável até o fim.

Como o que comemos se relaciona com a capacidade de criar vida?

A dieta ocidental, baseada no alto consumo de alimentos processados, fast food, carne vermelha, laticínios com alto teor de gordura, doces e bebidas açucaradas, tomou conta nas últimas décadas. Esse padrão alimentar é desequilibrado e envolve excesso de calorias, o que pode levar ao sobrepeso e à obesidade.

Por exemplo, foi demonstrado que as gorduras trans (encontradas principalmente em produtos processados, como doces, bolos, fast food e lanches) promovem a resistência à insulina (dificuldade de regular os níveis de glicose no sangue) e aumentam os marcadores inflamatórios.

Além disso, as células de gordura produzem proteínas, como a adiponectina e a leptina, que podem interferir nos hormônios reprodutivos. Por exemplo, a adiponectina é capaz de reduzir a secreção dos principais hormônios da fertilidade, enquanto a leptina potencialmente diminui a produção de estrogênio e progesterona, que são essenciais para a reprodução.

A alta ingestão de carboidratos com alto índice glicêmico, como refrigerantes ou bebidas açucaradas, também está associada à resistência à insulina e à hiperinsulinemia, afetando novamente a capacidade de engravidar.

Continua após a publicidade

Dieta mediterrânea pode ser a chave

As evidências atuais apoiam a dieta mediterrânea como o padrão nutricional mais favorável para promover a fertilidade. Esse estilo de alimentação é caracterizado por ser rico em frutas, verduras, nozes, legumes, grãos integrais e gorduras saudáveis, como o azeite de oliva.

Estudos concluem que mulheres que seguem essa dieta têm melhor saúde reprodutiva por meio de mecanismos relacionados ao controle de peso, redução da inflamação e do estresse oxidativo e melhora da saúde mental.

Além disso, a suplementação com ácido fólico, essencial durante a gravidez para evitar defeitos no tubo neural, também pode promover a ovulação regular e melhorar a qualidade dos óvulos, o que é fundamental para a fertilidade.

As mulheres com problemas de fertilidade se alimentam tão bem quanto deveriam?

Durante a pandemia de covid-19, enfrentamos desafios sem precedentes. Nesse contexto, nosso grupo de pesquisa Lifestyle and health estava interessado em saber como o confinamento poderia ter afetado os hábitos alimentares de mulheres com problemas reprodutivos.

Continua após a publicidade

Os resultados do estudo mostraram que, apesar das mudanças previsíveis na dieta como resultado do confinamento, as mulheres não alteraram seu padrão alimentar em comparação com a situação anterior. No entanto, observamos que apenas uma pequena porcentagem das participantes cumpriu as recomendações de alta adesão à dieta mediterrânea.

Isso sugere que ainda há espaço para melhorias nas dietas das mulheres para aprimorar sua saúde reprodutiva.

Então, o que colocar em seu prato?

Aqui estão algumas recomendações nutricionais para melhorar a fertilidade:

  1. Dieta mediterrânea - Além dos alimentos acima, inclua peixes oleosos ricos em ácidos graxos ômega-3 e leguminosas como lentilhas, que são excelentes fontes de proteína vegetal e fibras.

  2. Ácido fólico - Converse com seu médico sobre a suplementação de ácido fólico. Além de vegetais de folhas verdes e legumes, o ácido fólico também pode ser obtido de alimentos fortificados, como cereais e pães integrais.

  3. Antioxidantes - É aconselhável adicionar uma grande variedade de frutas e vegetais coloridos - como frutas vermelhas, frutas cítricas, cenouras, tomates e espinafre - às suas refeições diárias para garantir os antioxidantes.

  4. Evite alimentos processados e fast food - Em vez disso, opte por produtos frescos e caseiros. Planeje as refeições com antecedência para evitar recorrer a opções não saudáveis quando o tempo for curto.

  5. Evite o álcool - Embora o consumo moderado possa ser aceitável, é melhor limitar a ingestão de álcool, especialmente se estiver tentando engravidar. Chás de ervas ou água com limão satisfazem suas necessidades de hidratação e permitem que você desfrute de uma bebida não alcoólica.

É hora de considerar cuidadosamente o que as mulheres que estão prontas para engravidar colocam em seu prato, pois cada pedaço pode influenciar sua capacidade de gerar vida.The Conversation

Continua após a publicidade

*Gemma Biviá Roig, bióloga e fisioterapeuta. Professora e pesquisadora do Departamento de Enfermagem e Fisioterapia da Universidad CEU Cardenal Herrera

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.