Morte de empresário: quando bater a cabeça é perigoso e o que fazer?

É importante avaliar o nível de consciência se a pessoa estiver acordada. Converse com ela e faça perguntas básicas como nome, idade, em que mês e ano estamos e se ela sabe onde está. Vale também observar se a pessoa consegue abrir e fechar os olhos e movimentar braços e pernas mediante comandos simples.

Mas bater a cabeça pode ser mais grave. Quando há danos no cérebro, fratura no crânio e sangramento, o traumatismo craniano grave pode levar a sequelas neurológicas. As consequências vão desde a recuperação completa até sequelas, incapacidades permanentes e, eventualmente, a morte. O apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019 após bater a cabeça em uma queda doméstica, teve fraturas e hemorragia.

O que fazer após bater a cabeça?

Se a pessoa estiver desacordada, busque ajuda. Enquanto espera atendimento, se possível, evite movimentá-la, porque como há risco de lesão cerebral ou na coluna cervical, o ideal é evitar, principalmente, mexer no pescoço.

Ainda que o caso seja pouco grave, monitore os sintomas. Às vezes, eles podem aparecer horas ou dias após a pancada. Se piorarem, com dor de cabeça intensa, vômito ou as outras manifestações, é recomendado buscar atendimento médico.

Não há problema em dormir após bater a cabeça. Acreditava-se que adormecer após um acidente como esse poderia piorar o quadro, mas a questão é a dificuldade de monitorar os sintomas. Se a pessoa estiver dormindo durante as primeiras duas horas após o trauma, o acesso ao seu nível de consciência fica indisponível. Assim, não existe nenhum risco de o quadro piorar, mas o médico talvez não obtenha informações importantes para estabelecer a gravidade da lesão. Por outro lado, a sonolência excessiva já é um evidente indicativo de que o paciente não está nada bem.