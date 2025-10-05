'Discurso de foco, força e fé atrapalha na motivação com exercício físico'

Os benefícios focados em hipertrofia, emagrecimento, estética ou saúde são importantes, mas não suficientes para manter as pessoas ativas. Talvez elas estejam mais interessadas em como o exercício faz elas se sentirem do que em como o exercício pode fazer elas parecerem. E talvez elas nem queiram parecer daquele jeito, só estejam sendo manipuladas pela sociedade e redes sociais.

Fábio Dominski

Segundo ele, é por isso que muitos desistem durante o processo.

Tem muito a ver com a frustração das necessidades psicológicas: se sentir competente, autônomo e pertencente. Sem isso, fica difícil querer repetir aquilo, precisa de bastante esforço cognitivo para tentar de novo, só que uma hora fica inviável, não faz mais sentido.

Fábio Dominski

Mudanças físicas significativas e benefícios à saúde são geralmente vistos no longo prazo, mas nosso cérebro valoriza mais os ganhos no presente. Então, para Dominski, vale prestar mais atenção aos resultados imediatos, especialmente na saúde mental.

Pesquisas mostram que com 15 minutos já tem uma elevação no humor. A gente consegue também a distração para eliminar pensamentos ruminativos, redução da ansiedade e de sintomas depressivos. O desempenho mental pode ser melhorado de maneira rápida para fazer tarefas de trabalho ou de aprendizado.

Fábio Dominski

Como construir o hábito do exercício?

Algumas pessoas terão mais facilidade, outras nem tanto, principalmente se as experiências anteriores foram negativas ou inexistentes. Mudar o cenário exige esforços iniciais conscientes, diz o especialista.