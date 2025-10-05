Gêmeas descobrem câncer ao mesmo tempo: 'Viver isso juntas nos fortaleceu'

As gêmeas Cristiane Silva e Cristina Olímpio, de 45 anos, sempre fizeram tudo juntas. Desde a infância, compartilharam escola, amigos, roupas parecidas e, já adultas, até o trabalho em um mercado de bairro. Recentemente, viveram juntas o diagnóstico de câncer de mama. E, juntas, compartilharam as angústias do tratamento e a alegria da remissão.
- ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.
No mercado, Cristiane trabalha como balconista, e Cristina, como operadora de caixa. Foi nesse ambiente que uma cena mudou e, de certa forma, salvou a vida das duas: ao ver uma cliente com a cabeça raspada, Cristiane se lembrou dos alertas sobre o autoexame de mama, decidiu fazer em casa, no banho, e descobriu um nódulo no seio.
'Divino me iluminou'
Cristiane conta que tudo começou em agosto de 2024: "Eu vi uma cliente que ia muito lá [no mercado] e, nesse dia, estava com a cabeça raspada. Perguntei ao rapaz que estava conversando com ela e ele me disse que ela estava em tratamento oncológico. Então, naquele mesmo dia, cheguei em casa, me toquei no chuveiro e senti algo estranho", lembra.
Eu nunca tinha feito, mas já tinha visto propagandas de como fazer, então fiz e descobri. Mas falo que foi o Divino que me iluminou aquele dia, porque eu só ia descobrir na mamografia.
Cristiane Silva
Poucos dias depois, Cristina decidiu repetir o gesto da irmã. "Uma semana após ela ter descoberto, eu resolvi fazer o autoexame e descobri um nódulo também, no seio esquerdo, do mesmo lado do nódulo dela", conta.
No momento da descoberta, algo já me dizia que era sério. Por mais que a Cristiane me dissesse que não era nada, no fundo eu sabia que era.
Cristina Olímpio
O diagnóstico veio rápido. "O médico, no mesmo dia da mamografia, já me passou ultrassom e coletou material para biópsia, mas já me alertou que tudo indicava que era câncer, mas que estava no início e era tratável", acrescenta Cristina.
Apenas quatro meses antes do diagnóstico, as irmãs haviam perdido o pai após complicações de um câncer. "Perdi meu chão, foi muito difícil quando recebi o diagnóstico, mas já vinha me preparando em oração. Ainda tinha esperança que não fosse", conta Cristiane.
'Fizemos tudo juntas'
As gêmeas iniciaram o tratamento praticamente juntas, em protocolos diferentes. "Eu fiz ao todo 16 sessões de quimioterapia. O tratamento durou cinco meses, e depois fiz a cirurgia em abril de 2025. Agora, estou em imunoterapia, faltam duas sessões para terminar", explica Cristiane.
Já Cristina precisou de 12 sessões. Elas eram acompanhantes uma da outra. "Fizemos tudo juntas na Oncominas. Nas minhas sessões ela ia comigo e, nas dela, eu a acompanhava também", afirma.
Nós duas sempre fomos muito unidas desde criança, na adolescência, na juventude e até hoje, mesmo depois de casadas. Foi muito confortante, apesar de estarmos passando por um momento difícil.
Cristiane Silva
Temos uma conexão inexplicável, talvez por sermos gêmeas. Passar por isso juntas nos fortaleceu ainda mais, porque eu recebi dela uma força sem igual, e por estarmos passando pelo mesmo processo a caminhada ficou mais leve. Uma sempre ajudando a outra em tudo.
Cristina Olímpio
Entre os momentos mais difíceis, Cristiane aponta a perda de cabelo pelo tratamento. "As pessoas falam sobre o cabelo que cai, dizem que nasce outro, mas não percebem o quanto isso nos incomoda", afirma ela.
Importância da descoberta rápida e herança genética
O oncologista João Glasberg, da Oncologia D'Or e membro titular da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica), explica que em parte dos casos há um fator hereditário.
Cerca de 10% dos cânceres têm um componente hereditário. Isso significa que a paciente já nasceu com uma alteração no DNA que a predispõe à formação de câncer. Uma história familiar, principalmente com câncer de mama ou de ovário em parentes de primeiro grau, é um dado que levanta essa suspeita.
João Glasberg
Glasberg destaca também a relevância do rastreio precoce.
"Hoje, o SUS autoriza mamografias a partir dos 40 anos, porque vem sendo observado um aumento de câncer em pacientes mais jovens. O diagnóstico precoce faz toda a diferença: tumores iniciais podem ter taxas de cura próximas a 90%, dependendo do estágio em que são identificados", explica.
Cristina e Cristiane sabem, na prática, o quanto essa descoberta rápida foi decisiva. Hoje, ambas estão em remissão —quando os sinais da doença diminuem ou desaparecem. "Graças a Deus, não há evidências da doença nos exames pós-operatórios", diz Cristina.
Sintomas e rastreio
Os sintomas iniciais do câncer de mama costumam ser discretos e pouco perceptíveis na maioria dos casos. Assimetria das mamas, nódulo palpável, alteração da pele da mama e secreção pelo mamilo são sintomas que surgem quando a doença já está um pouco mais avançada.
Por esse motivo, o recomendado é que a mulher realize os exames de rastreio mesmo que não apresente nenhum sintoma.
O Ministério da Saúde agora passa a oferecer a mamografia para mulheres a partir dos 40 anos, e não dos 50 como anteriormente. Antes, as pacientes dessa faixa etária precisavam apresentar sintomas ou um histórico familiar de câncer de mama para justificar o acesso ao exame antes da recomendação "oficial" aos 50.
O Ministério orienta que a decisão seja tomada pela mulher em conjunto com seu profissional de saúde.
A idade limite do rastreamento ativo (quando é preciso fazer mamografias de forma preventiva a cada dois anos) também foi ampliada dos 69 para os 74 anos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.