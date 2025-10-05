Gêmeas descobrem câncer ao mesmo tempo: 'Viver isso juntas nos fortaleceu'

'Divino me iluminou'

Cristiane conta que tudo começou em agosto de 2024: "Eu vi uma cliente que ia muito lá [no mercado] e, nesse dia, estava com a cabeça raspada. Perguntei ao rapaz que estava conversando com ela e ele me disse que ela estava em tratamento oncológico. Então, naquele mesmo dia, cheguei em casa, me toquei no chuveiro e senti algo estranho", lembra.

Cristina (esquerda), Cristiane (direita) Imagem: Arquivo pessoal

Eu nunca tinha feito, mas já tinha visto propagandas de como fazer, então fiz e descobri. Mas falo que foi o Divino que me iluminou aquele dia, porque eu só ia descobrir na mamografia.

Cristiane Silva

Poucos dias depois, Cristina decidiu repetir o gesto da irmã. "Uma semana após ela ter descoberto, eu resolvi fazer o autoexame e descobri um nódulo também, no seio esquerdo, do mesmo lado do nódulo dela", conta.