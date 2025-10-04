Intoxicação por metanol começa com falsa ressaca: como evoluem os sinais

Os primeiros sintomas não são preocupantes, o que pode atrasar o diagnóstico. Neste momento, os sintomas podem se confundir com uma ressaca comum: dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal e tontura.

Entre 12 e 24 horas, o fígado inicia a conversão do metanol em formaldeído e depois em ácido fórmico, que é responsável pela característica acidose metabólica --um desbalanço da acidez do organismo. Esta acidose causa uma série de consequências sistêmicas, incluindo alterações de pressão e falências renais e neurológicas.

Carolina Pimentel, gastroenterologista e hepatologista

Segundo Pulchinelli, o corpo tenta eliminar parte do ácido do organismo na forma de gás carbônico pelos pulmões. Depois, os rins tentam corrigir o desbalanço. Mas o corpo não dá conta, e surge a acidose metabólica.

Quando o fígado completa a metabolização, surge a acidose metabólica e os sintomas se tornam mais graves. É o caso do rebaixamento do nível de consciência e, principalmente, alterações visuais, como visão turva e até cegueira.

Momento mais crítico, de um modo geral, ocorre a partir de 24 horas após a ingestão. "Entre 24 e 48 horas, o ácido fórmico atinge concentrações mais tóxicas, levando a uma acidose e comprometimento neurológico mais grave, com danos celulares em várias partes do corpo", completa Pimentel. O ácido fórmico envenena as estruturas produtoras de energia nas células, nomeadas mitocôndrias, e os sintomas ficam mais graves: coma, convulsão e insuficiência respiratória.

Progressão da toxicidade

Os primeiros afetados são sistema nervoso central e fígado. Neste processo, é possível desenvolver hepatite e evoluir para insuficiência hepática aguda, e problemas de visão. Nos olhos, a acidose metabólica acelera a morte das células ganglionares da retina e dos axônios do nervo óptico —o que impede a imagem de ser conduzida, causando a cegueira.