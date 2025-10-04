Intoxicação por metanol começa com falsa ressaca: como evoluem os sinais

Os efeitos do metanol no organismo podem se confundir com uma ressaca normal no início. O número de casos confirmados de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas no país chegou a 11, segundo o Ministério da Saúde. Outros 48 registros estão em investigação.
Como o metanol age
A metabolização do metanol no corpo se divide em momentos. "Nas primeiras 12 horas, ele é absorvido pelo trato gastrointestinal e distribuído uniformemente pela circulação sanguínea, com pouca toxicidade", explica a gastroenterologista e hepatologista Carolina Pimentel, da Afya Educação Médica e professora da Unifesp.
Como dificilmente a pessoa para no primeiro copo, a metabolização vai acontecendo em meio à ingestão de mais álcool. "O problema é que a pessoa vai ingerindo, ingerindo, ingerindo [mais bebida] e isso vai piorando a situação", complementa o toxicologista Alvaro Pulchinelli, diretor técnico da Toxicologia Pardini do Grupo Fleury.
Os primeiros sintomas não são preocupantes, o que pode atrasar o diagnóstico. Neste momento, os sintomas podem se confundir com uma ressaca comum: dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal e tontura.
Entre 12 e 24 horas, o fígado inicia a conversão do metanol em formaldeído e depois em ácido fórmico, que é responsável pela característica acidose metabólica --um desbalanço da acidez do organismo. Esta acidose causa uma série de consequências sistêmicas, incluindo alterações de pressão e falências renais e neurológicas.
Carolina Pimentel, gastroenterologista e hepatologista
Segundo Pulchinelli, o corpo tenta eliminar parte do ácido do organismo na forma de gás carbônico pelos pulmões. Depois, os rins tentam corrigir o desbalanço. Mas o corpo não dá conta, e surge a acidose metabólica.
Quando o fígado completa a metabolização, surge a acidose metabólica e os sintomas se tornam mais graves. É o caso do rebaixamento do nível de consciência e, principalmente, alterações visuais, como visão turva e até cegueira.
Carolina Pimentel
Momento mais crítico, de um modo geral, ocorre a partir de 24 horas após a ingestão. "Entre 24 e 48 horas, o ácido fórmico atinge concentrações mais tóxicas, levando a uma acidose e comprometimento neurológico mais grave, com danos celulares em várias partes do corpo", completa Pimentel. O ácido fórmico envenena as estruturas produtoras de energia nas células, nomeadas mitocôndrias, e os sintomas ficam mais graves: coma, convulsão e insuficiência respiratória.
Progressão da toxicidade
Os primeiros afetados são sistema nervoso central e fígado. Neste processo, é possível desenvolver hepatite e evoluir para insuficiência hepática aguda, e problemas de visão. Nos olhos, a acidose metabólica acelera a morte das células ganglionares da retina e dos axônios do nervo óptico —o que impede a imagem de ser conduzida, causando a cegueira.
Em seguida, o rim é diretamente afetado, pois a acidose metabólica lesa suas células, podendo levar à falência renal e à necessidade de hemodiálise. A progressão da toxicidade estende-se a outros órgãos, como o pulmão e o coração, culminando na falência de múltiplos órgãos.
Carolina Pimentel, gastroenterologista e hepatologista
Mas os efeitos no organismo dependem de diferentes fatores. "Pessoas muito sensíveis ingerem e, com pequena quantidade, têm os efeitos negativos do metanol. Outras, precisam de uma quantidade um pouco maior. Depende muito de várias circunstâncias: constituição física, quantidade que bebeu, velocidade com que bebeu", completa Pulchinelli. Além disso, o metabolizador tem influência genética, o que faz com que algumas pessoas tenham o metabolismo mais rápido ou mais lento, o que interfere na intoxicação.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.