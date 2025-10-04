IA nunca vai substituir médico, diz David Uip: 'Acolhimento e olho no olho'

Eu faço questão de estar atualizado quanto a tudo isso. Mas o contato pessoal, o acolhimento, olhar no olho, isso ninguém vai fazer. David Uip

'Covid saiu da pauta, mas casos aumentam', alerta David Uip

O número de casos graves de Covid-19 voltou a subir no Brasil, mas o tema praticamente desapareceu do debate público, alerta o médico infectologista David Uip.

"Inclusive está aumentando no Brasil e no mundo. Só que saiu da pauta, ninguém fala", afirmou o médico.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, em 2025, até 22 de setembro, foram notificados 307.928 casos e mais de 2 mil óbitos por covid-19. Uip destaca que a doença é muito menos letal entre vacinados, mas segue perigosa para idosos e pessoas com doenças crônicas.