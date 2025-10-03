Vitaminas para o cabelo funcionam? Veja quem realmente precisa tomar

Encontrar fios de cabelo pela casa e ver que eles estão caindo mais do que o normal até na hora de pentear é uma preocupação para muitas pessoas. Nessas horas, é bastante comum buscar a solução para o problema em uma "pílula mágica" —ou melhor, em um polivitamínico que promete parar justamente a queda dos fios.
As vitaminas para cabelo podem ser vendidas em qualquer farmácia e não precisam de receita médica para serem adquiridas. No entanto, os especialistas não indicam a automedicação, inclusive para suplementos desse tipo.
Existem formas específicas de usar suplementação, mas é preciso que um especialista oriente como e por quanto tempo ele deve ser usado.
Elas funcionam mesmo?
Depende. Se a queda de cabelo for provocada por deficiência nutricional, sim, os suplementos podem ser uma forma de tratar o problema.
Isso porque a falta de algumas vitaminas e alguns minerais no organismo pode mesmo provocar como sintoma a queda dos fios. Alguns exemplos:
- Anemia por falta de ferro;
- Deficiência de vitamina D;
- Deficiência de vitaminas do complexo B;
- Deficiência de minerais como zinco, cobre e selênio.
Não à toa, a maioria dos suplementos disponíveis no mercado hoje possui na formulação justamente minerais, antioxidantes como vitamina C e E, e biotina, que são importantes para o fortalecimento do cabelo.
Mesmo assim, a automedicação não é recomendada. Por um motivo simples: essas deficiências só são descobertas por meio de uma avaliação clínica com especialista e, se necessário, com a complementação de exames laboratoriais.
Na consulta, o profissional de saúde consegue ver outros sinais que indicam deficiências nutricionais e analisar a dieta do paciente, que também mostra o que pode estar causando essa carência.
Dietas restritivas, má alimentação, casos de anorexia e bulimia são situações que podem atrapalhar ou impedir a entrada de nutrientes no organismo. Outros quadros incluem pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, alguns tipos de câncer e doenças que causam inflamação intestinal (e atrapalham a absorção de vitaminas e minerais que ocorreriam no órgão).
Uma vez constatado o problema, o tratamento é feito de forma focada, ou seja, a orientação é tomar apenas o que está faltando e não o alfabeto inteiro de vitaminas. Alguns profissionais também gostam alternar uma "dose de ataque", mais alta, no início do tratamento; e uma "dose de manutenção" para continuar o processo.
A faixa etária do paciente e o grau de gravidade dessa deficiência vão orientar dose e tempo de tratamento.
E existe uma razão para essa preocupação com a dose. Embora rara, a intoxicação por excesso de vitaminas e minerais pode acontecer e gerar problemas graves para o fígado e rins, especialmente se misturadas a outros medicamentos e suplementos (o que não é difícil de acontecer).
Queda nem sempre tem relação com alimentação
Embora seja tentador acreditar que apenas uma cápsula de vitamina possa resolver o problema da queda de cabelo, nem sempre essa é a melhor forma de lidar com a situação.
Alguns processos de queda de cabelo estão relacionados a outras questões no organismo. Nesses casos, tomar o suplemento não vai fazer diferença. É jogar dinheiro fora, uma vez que o corpo simplesmente descarta o excedente na urina e no cocô.
Estresse e traumas emocionais, cirurgias, parto e puerpério, menopausa e hipotireoidismo são algumas das causas de queda de cabelo que não se resolvem com suplementos, pois envolvem outros processos no corpo, como o equilíbrio hormonal.
Há ainda a alopecia androgenética, também chamada de calvície, que pode afetar tanto homens como mulheres. Ela é causada principalmente pela ação do hormônio DHT (di-hidrotestosterona), que afina os fios capilares progressivamente até eles começarem a cair.
Por isso, mais uma vez, o recomendado antes de tomar qualquer suplemento é realizar uma avaliação especializada para saber qual a causa da queda. Se isso não for feito, corre-se o risco de atrasar o tratamento correto, que seria mais eficiente.
Tomar suplementos desse tipo sem orientação ainda pode gerar mais problemas, como pele mais oleosa e acne por causa do excesso de nutrientes.
Vitamina não faz cabelo crescer mais rápido
Outra tendência muito forte no mercado de suplementos são as cápsulas e vitaminas em formato de balas de goma que prometem fazer o cabelo crescer mais rápido.
Os especialistas consultados por VivaBem avisam: isso não funciona. Ou seja, gastar dinheiro com esse tipo de suplemento é bobagem. Tratamentos dermatológicos podem ajudar no crescimento, mas isso só é indicado para quem realmente tem problema de saúde, e não simplesmente para acelerar o crescimento.
Fontes: Angélica Grecco, especialista em nutrição; Mariana Silva Melendez, nutricionista; Virgínia Fernandes, endocrinologista do Hospital Universitário Walter Cantídio, da UFC (Universidade Federal do Ceará), da Rede Ebserh; Carla Vidal, dermatologista.
*Com informações de reportagem publicada em junho de 2022
