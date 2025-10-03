Vitaminas para o cabelo funcionam? Veja quem realmente precisa tomar

Na consulta, o profissional de saúde consegue ver outros sinais que indicam deficiências nutricionais e analisar a dieta do paciente, que também mostra o que pode estar causando essa carência.

Dietas restritivas, má alimentação, casos de anorexia e bulimia são situações que podem atrapalhar ou impedir a entrada de nutrientes no organismo. Outros quadros incluem pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, alguns tipos de câncer e doenças que causam inflamação intestinal (e atrapalham a absorção de vitaminas e minerais que ocorreriam no órgão).

Uma vez constatado o problema, o tratamento é feito de forma focada, ou seja, a orientação é tomar apenas o que está faltando e não o alfabeto inteiro de vitaminas. Alguns profissionais também gostam alternar uma "dose de ataque", mais alta, no início do tratamento; e uma "dose de manutenção" para continuar o processo.

A faixa etária do paciente e o grau de gravidade dessa deficiência vão orientar dose e tempo de tratamento.

E existe uma razão para essa preocupação com a dose. Embora rara, a intoxicação por excesso de vitaminas e minerais pode acontecer e gerar problemas graves para o fígado e rins, especialmente se misturadas a outros medicamentos e suplementos (o que não é difícil de acontecer).

Queda nem sempre tem relação com alimentação

Embora seja tentador acreditar que apenas uma cápsula de vitamina possa resolver o problema da queda de cabelo, nem sempre essa é a melhor forma de lidar com a situação.