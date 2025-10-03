Tomar vinagre de maçã em jejum é milagre, mito ou só tempero?

Mais conhecido por dar sabor às saladas, o vinagre de maçã também tem ganhado fama como um suposto aliado da saúde quando misturado à água em jejum. Mas será que funciona mesmo?

O líquido é rico em antioxidantes, minerais, vitaminas e substâncias antibacterianas. Pode sim ser consumido diluído em água, mas não há qualquer necessidade de fazê-lo em jejum.

A recomendação de especialistas é não ultrapassar 20 ml por dia — o equivalente a duas colheres de sopa. Passar desse limite pode ter o efeito contrário: em vez de combater os radicais livres, estimula a formação deles.