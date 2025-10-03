Seu cabelo não 'enjoa' do xampu: quem muda é você (ou melhor, os fios)

Você já deve ter ouvido o conselho: "troque de xampu de tempos em tempos, porque o cabelo se acostuma e o produto deixa de fazer efeito". Parece lógico. Afinal, quem nunca teve a sensação de que o cosmético deixou de funcionar do nada? Mas a verdade é que não existe essa de fios adaptados. O que muda, na realidade, são as necessidades do seu cabelo.

O mito do xampu que perde a força

O produto não fica mais fraco com o uso. A química é a mesma da primeira à última lavada. O que acontece é que os fios vivem em constante transformação. Alterações hormonais, envelhecimento, clima, poluição, química ou até uma simples mudança de rotina podem alterar o que eles pedem em determinado momento.

No começo, seu cabelo pode ficar deslumbrante porque recebeu exatamente os ativos de que precisava. Mas, à medida que eles já cumpriram seu papel, o brilho e a maciez podem dar lugar àquela sensação de "não tá mais funcionando". Na prática, é só o cabelo sinalizando: preciso de outro nutriente agora.