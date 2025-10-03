Pilates Moove fortalece o core e melhora a postura: aprenda exercícios

O pilates ficou famoso por fortalecer o core, melhorar a postura, alongar, trabalhar a respiração e ampliar a consciência corporal com exercícios realizados em bases fixas, no solo ou em aparelhos.
No VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL voltado para a geração 45+, que aconteceu no dia 20 de setembro, o público experimentou o Pilates Moove, uma aula exclusiva da redes de academia Evoque.
A ideia da aula é deixar a prática mais dinâmica, com movimento contínuo, integração entre música e respiração e pitadas de outras práticas, como ioga e artes marciais. O treino trabalha o corpo inteiro e melhora força, mobilidade e consciência corporal, tudo em sintonia.
Pilates em movimento
Criado por Djan Andrade, professor da Academia Evoque, o Pilates Moove deixa de lado a base fixa que geralmente caracteriza as aulas de pilates e coloca o movimento no centro da prática, com uma sequência de movimentos conectados. O nome "Moove" vem justamente de "movimento".
"Eu observava que, nas aulas tradicionais, havia muita base fixa, mas que era muito mais funcional trabalhar com movimentos ", conta Andrade. "Afinal, quanto mais ativo for e quanto mais movimentos incluir (não só alongamento, mas principalmente aqueles voltados à mobilidade), mais efetivo é um treinamento —conseguimos extrair o máximo de funcionalidade do corpo."
Benefícios que vão além do físico
A proposta do Pilates Moove se aproxima de uma tendência cada vez mais valorizada no mundo fitness: o conceito de "body and mind", ou seja, a integração entre corpo e mente.
Além de trabalhar força no core, estabilização da coluna e mobilidade, mantendo a essência terapêutica e funcional do Pilates —e a possibilidade de ser praticado por diferentes faixas etárias e níveis de condicionamento —, também treina consciência corporal e respiração, em sintonia com a música e os movimentos.
"Vivemos sobrecarregados de estímulos externos e telas e sofremos uma espécie de intoxicação. O método ajuda os praticantes a desligar, focar na respiração e reencontrar o equilíbrio interno", diz Andrade.
Como praticar
Nas aulas, uma bolinha serve de apoio para ativar músculos e orientar os movimentos —seu objetivo não é promover carga extra. Mas, em casa, ela pode ser substituída por objetos semelhantes, como almofadas firmes ou bolas de borracha.
"Ela ajuda na concentração e na ativação muscular, principalmente de braços e pernas. O ganho de força é bem mais acentuado", explica Andrade.
Confira a seguir uma sequência de exercícios que pode ser feita em casa —lembre-se de se concentrar em cada movimento e nos músculos ativados durante a execução.
1. Comece em pé, com as pernas abertas e os joelhos levemente flexionados.
Segure a bolinha à frente do tronco com os braços esticados. Mantenha todos os músculos ativados, fazendo força de contração nos braços, nas pernas e no core.
2. Faça a rotação do tronco para o lado esquerdo, mantendo os braços esticados.
As pernas devem girar o tronco, com o joelhos a frente levemente flexionado, enquanto a perna de trás se dobra um pouco em direção ao solo, elevando o calcanhar.
3. Eleve os braços esticados, segurando a bolinha com firmeza.
A ideia é manter a concentração nas musculaturas ativadas em todo o corpo, incluindo pernas e core.
4. Estique o braço esquerdo à frente do tronco, segurando a bolinha com a palma para cima.
O braço direito vai na direção contrária. Mantenha a perna esquerda dobrada à frente e a direita, esticada, com os calcanhares sempre no solo.
5. Passe a bolinha para a mão direita num movimento fluido, assumindo a posição de arco e flecha.
O braço esquerdo deve estar bem esticado à frente, como se "segurasse o arco" —a bolinha na mão direita seria a flecha. O braço direito permanece dobrado próximo ao tronco, e, enquanto a perna direita se flexiona para trás, a esquerda se estica totalmente. Calcanhares firmes no solo.
6. Faça um agachamento unilateral.
Mantenha a perna esquerda flexionada à frente do corpo, enquanto a direita se dobra totalmente, apoiando o joelho no chão. Então, estique ambos os braços para a frente, segurando firme a bolinha com as duas mãos.
7. Eleve os braços simultaneamente para cima.
Deixe-os sempre esticados e alongue todo o tronco.
8. Em um movimento fluido, estique a perna direita, tirando o joelho do solo, e gire o tronco, apoiando o braço direito no solo.
A perna esquerda segue flexionada à frente, e o braço esquerdo, esticado, se eleva.
9. Retorne com o braço da bolinha e solte-a no chão, apoiando-se no solo com as duas mãos e os dois pés.
A posição é similar à prancha, mas o quadril fica elevado. Concentre-se no movimento de contração dos músculos.
10. Eleve a perna direita o mais alto que puder.
Mantenha três apoios no solo. Pernas e braços ficam bem esticados.
11. Pegue a bolinha com as duas mãos e apoie o joelho direito no solo.
O pé esquerdo vai à frente para dar apoio, com a sola bem firme no chão. Então, estique bem ambos os braços à frente e abaixe o tronco para alinhá-lo com os braços.
12. Em um movimento fluido, sente-se, deixando a perna direita para trás.
O joelho direito encosta no chão. A perna esquerda fica dobrada à frente do corpo. Apoie-se com a mão esquerda no chão e eleve a bolinha para o alto com a mão direita, esticando bem o tronco para cima.
13. Sente-se no chão com a perna esquerda inteira apoiada no solo, flexionada.
Estique a perna direita para a frente do corpo. Simultaneamente, estique ambos os braços para frente do tronco, segurando a bolinha.
14. Solte a bolinha e finalize o movimento com o corpo apoiado no solo apenas pelos glúteos, esticando as pernas e os braços à frente.
Sustente a posição estática por alguns segundos, trabalhando a musculatura de forma isométrica.
Repita de forma fluida todos os movimentos da sequência, dessa vez apoiando-se sobre a outra perna, para treinar ambos os lados do corpo por igual.
Passe de uma posição para a outra com movimentos leves e diretos, sempre concentrando-se em cada parte do corpo trabalhada e na postura adequada.
Surffing e abdominal em pé
Além do Pilates Moove, o público do VivaBem no Seu Tempo fez aulas de surfing -que simula movimentos do surfe em um prancha e trabalha principalmente o core e os membros inferiores, melhora a coordenação motora e agilidade— e de abdominal em pé (confira na próxima semana uma reportagem com os exercícios). Os dois treinos também foram oferecidos pela academia Evoque.
O evento do UOL, que foi patrocinado por Vitasay e Sou Única, Sou Muitas, uma campanha de Libbs, teve ainda entrevistas com Luiz Fernando Guimarães, Samara Felippo, Danton Mello, Cris Guterres e Miá Mello.
Luiz Fernando Guimarães: 'Chorei por 3 horas ao conhecer meus filhos'
Em conversa com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo, o ator e humorista Luiz Fernando Guimarães contou sobre a experiência de se tornar pai aos 70 anos. Assista à entrevista completa no vídeo abaixo.
Samara Felippo: 'Se você só é feliz ao ter um parceiro, reveja sua vida'
Mãe de duas adolescentes, a atriz Samara Felippo tornou-se uma voz potente de assuntos importantes na maturidade, como a busca pelo amor-próprio, pela construção de identidade e da possibilidade de ser feliz sem a necessidade de um par romântico.
Danton Mello ficou mais chorão com a maturidade: 'Choro até caminhando'
Com 50 anos de vida e 40 de carreira, Danton Mello é um ótimo exemplo de que envelhecer não deve ser um peso. Em conversa com Flávia Alessandra, ele falou sobre como encara a maturidade, sobre felicidade, emoções.
Como a alimentação melhora a saúde e a disposição na maturidade
Uma boa alimentação é essencial para a saúde e bem-estar durante a vida inteira. E, conforme envelhecemos, um cardápio saudável e o consumo adequado de certas vitaminas e minerais torna-se ainda mais importante para termos disposição e afastar o risco de problemas de saúde. A jornalista Patrícia Julianelli e a mestre em nutrição pela USP (Universidade de São Paulo) Cynthia Antoniaccio falaram sobre isso no no VivaBem no Seu Tempo.
Miá Mello: 'Queria envelhecer em paz, pois parece que isso é um defeito'
A atriz Miá Mello e a jornalista Cris Guterres, que estão prestes a entrar no "clubinho" dos 45+, conversaram sobre saúde, bem-estar, libido, menopausa e tabus do envelhecimento com Flávia Alessandra
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.