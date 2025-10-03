Pilates Moove fortalece o core e melhora a postura: aprenda exercícios

O pilates ficou famoso por fortalecer o core, melhorar a postura, alongar, trabalhar a respiração e ampliar a consciência corporal com exercícios realizados em bases fixas, no solo ou em aparelhos.

No VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL voltado para a geração 45+, que aconteceu no dia 20 de setembro, o público experimentou o Pilates Moove, uma aula exclusiva da redes de academia Evoque.

A ideia da aula é deixar a prática mais dinâmica, com movimento contínuo, integração entre música e respiração e pitadas de outras práticas, como ioga e artes marciais. O treino trabalha o corpo inteiro e melhora força, mobilidade e consciência corporal, tudo em sintonia.