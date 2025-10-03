O que fazer agora para reduzir o risco de Alzheimer e outras demências

Envelhecer não significa, necessariamente, perder a memória ou a capacidade de raciocínio. O cérebro, assim como os músculos, pode ser fortalecido com estímulos diários.

Pesquisadores da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) lembram que o grande inimigo da mente ativa é a acomodação: aprender apenas o que já se domina não basta. Por isso, é fundamental buscar novos desafios intelectuais —como aprender um idioma, tocar um instrumento ou se dedicar a uma atividade artística.

Além disso, manter uma vida social ativa tem efeitos diretos na saúde cognitiva. Estudos da Universidade Northwestern (EUA) mostraram que relações positivas ajudam a preservar a memória com o passar dos anos. A solidão, por outro lado, aumenta os riscos de depressão, doenças cardíacas e até demência. Ter amigos próximos, bons laços familiares ou participar de grupos comunitários funciona como uma rede de proteção para o cérebro.