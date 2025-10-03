O que é o fomepizol, o antídoto buscado pela Anvisa contra o metanol?

Se o metanol for quebrado normalmente pelo corpo, ele se torna formaldeído (o cancerígeno formol) e, posteriormente, ácido fórmico —usado para curtir couro. Ambas as substâncias são altamente tóxicas, esclarece o Centro de Controle de Venenos da Universidade de Utah.

Estas substâncias formadas pela quebra do metanol criam um problema chamado "acidose metabólica", que prejudica o funcionamento das células. Ele é responsável por sintomas como a fadiga, dor de cabeça, náusea, vômito, confusão mental, dificuldade para respirar e batimento acelerado, segundo a Cleveland Clinic, centro de pesquisa médica de referência nos EUA.

O ácido fórmico também danifica o nervo ótico e outras porções do sistema nervoso, levando à cegueira e lesões cerebrais. Isso porque ele prejudica o trabalho das mitocôndrias, organelas responsáveis pela respiração celular. Ou seja, mesmo chegando oxigênio às células, elas vão falhar em produzir energia e acabar morrendo. Este processo microscópico causa danos graves a estes órgãos e tecidos, explicam pesquisadores da Faculdade de Medicina de Wisconsin em artigo da revista científica PNAS de 2003.

No entanto, o fomepizol impede que a quebra ocorra, pois não deixa a enzima agir. Ele cria um bloqueio e, apesar de o metanol ter uma meia-vida de até 71 horas, se o antídoto seguir impedindo a ação da enzima, o metanol acaba descartado pelo corpo por inteiro, sem que os seus subprodutos prejudiquem as células do organismo.

Remédio é injetado na veia, em ambiente hospitalar. No entanto, ele não é indicado para grávidas, lactantes ou pacientes com doença renal. O FDA ainda afirma não ter dados suficientes para recomendar seu uso para idosos, crianças e pessoas com insuficiência hepática —ou seja, um fígado que não funciona bem.

Seus efeitos colaterais mais comuns são dores de cabeça, náusea e tontura, apresentados por 11% a 14% dos pacientes. O dado é do FDA, que o considera seguro. No entanto, pacientes podem apresentar queda de pressão temporária e batimento cardíaco mais lento durante o tratamento, segundo o Centro Integrado da Universidade de Saúde e Serviços Sociais da Capital-Nacional, em Québec, no Canadá.