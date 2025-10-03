Marco histórico: quem é o homem que vive há 8 meses com um rim de porco

Um americano de 67 anos vive há oito meses com um rim de porco geneticamente modificado —este já é considerado pelos cientistas um marco histórico de transplante bem-sucedido. O paciente, Tim Andrews, foi operado em janeiro de 2025 no MGH (Hospital Geral de Massachusetts), em Boston.
Quem é Tim Andrews
Ex-gerente de supermercado de New Hampshire, ele passou anos em diálise. Segundo a American Hospital Association (Associação Americana de Hospitais), ele tinha uma doença renal grave e aguardava um rim humano havia mais de dois anos.
Seu tipo sanguíneo raro fazia aumentar a espera por um órgão compatível. Pacientes com sangue tipo O podem aguardar de 5 a 10 anos por um transplante, contra 3 a 5 anos para outros grupos, explicou a associação.
Paciente buscou apoio em outra receptora de rim suíno. Antes da cirurgia, Andrews entrou em contato com Towana Looney, paciente do NYU Langone Health, ligado à Universidade de Nova York, para entender como era viver com o órgão, relatou a revista Science. A mulher consultada, no entanto, teve o rim suíno removido quatro meses após o transplante por quadro de rejeição.
Recuperação trouxe sentimento de renascimento. Andrews declarou que acordou da cirurgia se sentindo "revigorado e revitalizado", agradecendo ao trabalho da equipe médica.
O que aconteceu
Tim Andrews recebeu alta poucos dias após a cirurgia no Hospital Geral de Massachusetts e hoje se aproxima de um ano vivendo com um rim suíno. Cirurgia foi a segunda do tipo realizada com sucesso no mesmo hospital. A equipe já havia feito, em março de 2024, o primeiro transplante de rim de porco bem-sucedido do mundo, segundo a American Hospital Association.
Órgão recebeu até apelido carinhoso do paciente. Andrews batizou o rim de "Wilma" e disse que cuida dele como parte da família.
Como funciona a cirurgia
Xenotransplante transfere órgãos de animais geneticamente modificados para humanos. O procedimento em Andrews utilizou um rim de porco editado com 69 alterações genéticas feitas pela empresa eGenesis, incluindo a inativação de genes suínos e a inserção de genes humanos para reduzir rejeição e inflamação.
Rim foi implantado em janeiro após meses de preparação médica. A equipe cirúrgica retirou o rim original do porco, preservado em solução especial, e conectou vasos sanguíneos e ureter de Andrews ao órgão suíno em operação que durou várias horas.
Medicamentos imunossupressores evitaram rejeição aguda logo após a cirurgia. Andrews recebeu um coquetel de remédios, incluindo um anticorpo experimental chamado anti-CD154, que bloqueia a ativação de células imunes ligadas à rejeição, disse o cirurgião David Cooper à Science.
Sobrevivência já supera a de casos anteriores. A Associated Press afirma que, até agora, a duração máxima conhecida de um transplante de órgão de porco com edição genética era de 130 dias. Os primeiros seis meses após um transplante de órgão são os mais arriscados para os receptores, segundo artigo da revista científica Nature.
Escassez de órgãos pressiona a busca por alternativas. Mais de 100 mil pessoas aguardam transplantes nos EUA, 89 mil delas por rins; 17 morrem todos os dias sem conseguir um doador, informou a Administração de Recursos e Serviços de Saúde.
Especialistas veem possibilidade de revolução nos transplantes. Leonardo Riella, diretor de transplante renal do MGH, afirmou em comunicado oficial que a operação "nos lembra do potencial transformador" do xenotransplante.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.