Marco histórico: quem é o homem que vive há 8 meses com um rim de porco

Um americano de 67 anos vive há oito meses com um rim de porco geneticamente modificado —este já é considerado pelos cientistas um marco histórico de transplante bem-sucedido. O paciente, Tim Andrews, foi operado em janeiro de 2025 no MGH (Hospital Geral de Massachusetts), em Boston.

Quem é Tim Andrews

Ex-gerente de supermercado de New Hampshire, ele passou anos em diálise. Segundo a American Hospital Association (Associação Americana de Hospitais), ele tinha uma doença renal grave e aguardava um rim humano havia mais de dois anos.

Seu tipo sanguíneo raro fazia aumentar a espera por um órgão compatível. Pacientes com sangue tipo O podem aguardar de 5 a 10 anos por um transplante, contra 3 a 5 anos para outros grupos, explicou a associação.