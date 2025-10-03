Guerra microscópica: imagens mostram como antibiótico destrói bactérias

Uma equipe liderada por pesquisadores da University College London (UCL) e do Imperial College London, no Reino Unido, conseguiu mostrar pela primeira vez em imagens como antibióticos perfuram a membrana de bactérias durante o tratamento contra uma infecção.
Cientistas revelaram o resultado de seus experimentos bioquímicos por meio de imagens de alta resolução. Na pesquisa, foi analisado como o antibiótico Polimixina B agiu contra a bactéria Escherichia coli, causando "inchaços" e "protuberâncias" em sua superfície. O estudo foi publicado na última segunda-feira na revista científica Nature Microbiology.
As E. coli foram fotografadas no Centro de Nanotecnologia de Londres. Segundo comunicado publicado no portal oficial da UCL, uma agulha com apenas alguns nanômetros de largura foi passada sobre a célula bacteriana, "sentindo" o formato da superfície para criar uma imagem com resolução muito maior do que seria possível usando luz, em uma técnica chamada microscopia de força atômica.
As protuberâncias apareceram em minutos após a administração do medicamento. A rápida ação do antibiótico estimulou a célula a produzir e a desfazer a própria estrutura externa conhecida como "armadura". Quanto mais a célula tentava criar uma nova armadura, mais perdia a armadura que estava produzindo. Neste processo, a célula passou a apresentar lacunas em suas defesas, permitindo que o antibiótico agisse contra ela.
Foi incrível ver o efeito do antibiótico na superfície bacteriana em tempo real. Nossas imagens mostram diretamente o quanto as polimixinas podem comprometer a armadura bacteriana. É como se a célula fosse forçada a produzir 'tijolos' para sua parede externa a tal velocidade que essa parede se rompe, permitindo a infiltração do antibiótico.
Carolina Borrelli, uma das autoras da pesquisa, ao portal da UCL
Açúcar pode 'acordar' bactérias
A equipe descobriu que esse processo, no entanto, só ocorria quando a célula estava ativa. Em bactérias dormentes, a produção da armadura é desativada, tornando o antibiótico ineficaz. "Durante décadas, presumimos que os antibióticos que atacam a armadura bacteriana eram capazes de matar os micróbios em qualquer estado, quer estivessem se replicando ativamente ou adormecidos. Mas não é o caso", disse Andrew Edwards, um dos autores do estudo, ao portal da UCL. "Ao captar essas imagens incríveis de células individuais, conseguimos demonstrar que essa classe de antibióticos só funciona com a ajuda da bactéria e, se as células entrarem em um estado de hibernação, os medicamentos não funcionam mais".
Segundo os especialistas, a dormência permite que as bactérias sobrevivam a condições desfavoráveis, como a falta de alimento. Estes microrganismos podem permanecer em hibernação por muitos anos e "acordar" quando as condições no organismo se tornarem mais favoráveis a eles. Isso pode permitir que as bactérias sobrevivam a antibióticos, por exemplo, e reacendam para causar infecções recorrentes no corpo.
Em laboratório, os cientistas também testaram a resposta das E. coli com e sem acesso a açúcar. Considerado uma fonte de alimento, o açúcar pode despertar células adormecidas. Quando o açúcar estava presente, o antibiótico matava células previamente dormentes, mas somente após um intervalo de 15 minutos —o tempo necessário para a bactéria consumir o açúcar e retomar a produção de sua armadura externa. "Observamos que a ruptura da camada mais externa da bactéria só ocorria quando ela consumia açúcar", disse Ed Douglas, também autor do estudo.
As polimixinas foram descobertas há mais de 80 anos. Hoje, elas são usadas como último recurso no tratamento de infecções causadas por bactérias "Gram negativas". Essas bactérias têm uma camada superficial externa que atua como uma "armadura" e impede que certos antibióticos penetrem na célula, dificultando a interrupção da infecção. "Sabe-se que as polimixinas têm como alvo essa camada externa, mas ainda não se sabe como elas a rompem e, em seguida, matam as bactérias", explica o comunicado.
Segundo os especialistas, as descobertas podem abrir caminho para novos tratamentos contra infecções bacterianas. Medidas para combater este tipo de doença são consideradas "urgentes", já que infecções resistentes a medicamentos costumam ser fatais. "Nosso próximo desafio é usar essas descobertas para tornar os antibióticos mais eficazes. Uma estratégia pode ser combinar o tratamento com polimixina —contraintuitivamente— com tratamentos que promovam a produção de armadura e/ou despertem bactérias 'adormecidas' para que essas células também possam ser eliminadas", afirmou o professor Bart Hoogenboom, um dos autores da pesquisa, ao portal da UCL.
