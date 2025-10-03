Guerra microscópica: imagens mostram como antibiótico destrói bactérias

As protuberâncias apareceram em minutos após a administração do medicamento. A rápida ação do antibiótico estimulou a célula a produzir e a desfazer a própria estrutura externa conhecida como "armadura". Quanto mais a célula tentava criar uma nova armadura, mais perdia a armadura que estava produzindo. Neste processo, a célula passou a apresentar lacunas em suas defesas, permitindo que o antibiótico agisse contra ela.

Foi incrível ver o efeito do antibiótico na superfície bacteriana em tempo real. Nossas imagens mostram diretamente o quanto as polimixinas podem comprometer a armadura bacteriana. É como se a célula fosse forçada a produzir 'tijolos' para sua parede externa a tal velocidade que essa parede se rompe, permitindo a infiltração do antibiótico.

Carolina Borrelli, uma das autoras da pesquisa, ao portal da UCL

Açúcar pode 'acordar' bactérias

A equipe descobriu que esse processo, no entanto, só ocorria quando a célula estava ativa. Em bactérias dormentes, a produção da armadura é desativada, tornando o antibiótico ineficaz. "Durante décadas, presumimos que os antibióticos que atacam a armadura bacteriana eram capazes de matar os micróbios em qualquer estado, quer estivessem se replicando ativamente ou adormecidos. Mas não é o caso", disse Andrew Edwards, um dos autores do estudo, ao portal da UCL. "Ao captar essas imagens incríveis de células individuais, conseguimos demonstrar que essa classe de antibióticos só funciona com a ajuda da bactéria e, se as células entrarem em um estado de hibernação, os medicamentos não funcionam mais".

Segundo os especialistas, a dormência permite que as bactérias sobrevivam a condições desfavoráveis, como a falta de alimento. Estes microrganismos podem permanecer em hibernação por muitos anos e "acordar" quando as condições no organismo se tornarem mais favoráveis a eles. Isso pode permitir que as bactérias sobrevivam a antibióticos, por exemplo, e reacendam para causar infecções recorrentes no corpo.

Em laboratório, os cientistas também testaram a resposta das E. coli com e sem acesso a açúcar. Considerado uma fonte de alimento, o açúcar pode despertar células adormecidas. Quando o açúcar estava presente, o antibiótico matava células previamente dormentes, mas somente após um intervalo de 15 minutos —o tempo necessário para a bactéria consumir o açúcar e retomar a produção de sua armadura externa. "Observamos que a ruptura da camada mais externa da bactéria só ocorria quando ela consumia açúcar", disse Ed Douglas, também autor do estudo.