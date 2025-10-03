Como a dieta cetogênica ajuda a queimar gordura e os cuidados necessários

Reduzir carboidratos de forma radical é uma das estratégias mais conhecidas para emagrecer. E talvez a versão mais famosa desse método seja a dieta cetogênica.

O nome vem da cetose, processo metabólico que acontece quando o corpo fica sem glicose suficiente —principal combustível vindo dos carboidratos— e passa a usar a gordura como fonte de energia.

Esse mecanismo não só queima o estoque do próprio corpo como também gera moléculas chamadas corpos cetônicos, que interferem em hormônios ligados ao apetite, como a grelina. Mas atenção: há riscos na dieta e ela não deve ser adotada sem aval de um profissional.