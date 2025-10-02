Médico: 38 milhões vão morrer por superbactérias até 2050 se nada for feito

De acordo com o médico, 50% dos antibióticos receitados em hospitais são receitados de forma inadequada, seja pela dose errada, pela indicação incorreta ou pelo tempo de uso. O problema também se estende ao agronegócio.

"O agronegócio precisa usar antibiótico, principalmente em aves, para o crescimento, etc. Nós sabemos que tem que usar, mas tem que ter racionalidade e metodologia. Chegamos no paciente, o paciente se automedica. Então o conjunto te leva uma multiresistência assustadora", explica o médico.

Para conter essa escalada, Uip reforça que a mudança depende de ações coordenadas do sistema de saúde à responsabilidade individual.

Primeiro, não fazer a besteira de se automedicar. Segundo, você tem que ter um médico que conheça a prescrição. Infelizmente, muitos médicos não sabem prescrever antimicrobianos. Terceiro, você tem que ter a consciência que o teu bem pessoal gera um bem social. As pessoas que são menos precavidas não só se prejudicam, como prejudicam a sociedade. Então, é um conjunto que vai desde a exigência de limpeza de hospital, passando pela capacitação dos profissionais da saúde, chegando na responsabilidade de cada um de nós. David Uip

'Covid saiu da pauta, mas casos aumentam', alerta David Uip

O número de casos graves de Covid-19 voltou a subir no Brasil, mas o tema praticamente desapareceu do debate público, alerta o médico infectologista David Uip.