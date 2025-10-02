Médico: 38 milhões vão morrer por superbactérias até 2050 se nada for feito

O avanço das superbactérias ameaça superar as mortes por câncer e doenças cardíacas nas próximas décadas, alerta o infectologista David Uip no Alt Tabet, do Canal UOL.
As chamadas superbactérias são microrganismos que desenvolvem resistência a antibióticos, muitas vezes em consequência do uso excessivo ou inadequado desses medicamentos. Segundo Uip, estamos diante de uma pandemia silenciosa, cuja gravidade ainda não foi compreendida pela sociedade.
Se nada for feito, até 2050 morrerão 38 milhões de seres humanos por bactérias multiresistentes. Esse número ultrapassará o de mortes por doença cardiovascular e câncer. É disso que nós estamos falando.David Uip
De acordo com o médico, 50% dos antibióticos receitados em hospitais são receitados de forma inadequada, seja pela dose errada, pela indicação incorreta ou pelo tempo de uso. O problema também se estende ao agronegócio.
"O agronegócio precisa usar antibiótico, principalmente em aves, para o crescimento, etc. Nós sabemos que tem que usar, mas tem que ter racionalidade e metodologia. Chegamos no paciente, o paciente se automedica. Então o conjunto te leva uma multiresistência assustadora", explica o médico.
Para conter essa escalada, Uip reforça que a mudança depende de ações coordenadas do sistema de saúde à responsabilidade individual.
Primeiro, não fazer a besteira de se automedicar. Segundo, você tem que ter um médico que conheça a prescrição. Infelizmente, muitos médicos não sabem prescrever antimicrobianos. Terceiro, você tem que ter a consciência que o teu bem pessoal gera um bem social. As pessoas que são menos precavidas não só se prejudicam, como prejudicam a sociedade. Então, é um conjunto que vai desde a exigência de limpeza de hospital, passando pela capacitação dos profissionais da saúde, chegando na responsabilidade de cada um de nós. David Uip
'Covid saiu da pauta, mas casos aumentam', alerta David Uip
O número de casos graves de Covid-19 voltou a subir no Brasil, mas o tema praticamente desapareceu do debate público, alerta o médico infectologista David Uip.
"Inclusive está aumentando no Brasil e no mundo. Só que saiu da pauta, ninguém fala", afirmou o médico.
Segundo dados divulgados pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, do Ministério da Saúde, em 2025, até 22 de setembro, foram notificados 307.928 casos e mais de 2 mil óbitos por covid-19. Uip destaca que a doença é muito menos letal entre vacinados, mas segue perigosa para idosos e pessoas com doenças crônicas.
Nos indivíduos protegidos por vacina, em doses adequadas, ele é imensamente menos letal. Nos extremos de idade, principalmente nos mais velhos, com comorbidades, indivíduo que sofre de coração, de pulmão, não vacinado, é uma doença eminentemente grave e mortal. David Uip
IA nunca vai substituir médico, diz David Uip
Para o infectologista, a inteligência artificial é útil para pesquisa, mas não substitui o acolhimento e o contato humano, essenciais para a confiança dos pacientes.
Eu acho que é um grande avanço, já está incorporado, eu uso, não para diagnóstico, mas para atualização, para pesquisa, mas jamais substituirá o médico. David Uip
