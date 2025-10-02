Doença de Huntington é tratada com sucesso pela 1ª vez, anunciam cientistas

Como funciona a terapia gênica AMT-130

O tratamento consiste em uma cirurgia estereotáxica (pouco invasiva, embora complexa) na qual um vírus inofensivo, geneticamente modificado, é injetado diretamente no cérebro do paciente. Esse vírus carrega um conjunto de instruções de DNA sintético que, ao entrar nos neurônios, passa a produzir uma molécula de RNA.

Essa molécula, por sua vez, se liga ao RNA da proteína huntingtina mutante e convoca enzimas capazes de destruí-lo, reduzindo permanentemente a produção da proteína defeituosa. O resultado é um bloqueio da principal via que leva à degeneração cerebral nas pessoas com a doença.

Nos testes clínicos realizados com 29 pacientes ao longo de três anos, os resultados chamaram atenção: em 12 participantes que receberam doses mais altas do medicamento, a progressão da doença caiu em 75%. Essa avaliação foi feita com base em exames cerebrais, análises do fluido espinhal e pela UHDRS (Escala Unificada de Avaliação da Doença de Huntington).

Próximos passos e o que muda na medicina

A uniQure planeja enviar, já em 2026, o primeiro pedido de aprovação do tratamento à FDA (Food and Drug Administration), agência reguladora de saúde dos Estados Unidos equivalente à Anvisa. Se aprovado, o AMT-130 poderá se tornar a primeira terapia capaz não só de tratar os sintomas, mas de interromper parcialmente o avanço de uma doença neurodegenerativa rara e fatal.