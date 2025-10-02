Whey virou sobremesa? Como turbinar o seu shake sem perder a mão

O whey protein é prático, versátil e ajuda a alcançar a meta diária de proteínas —nutriente essencial para ganhar massa magra, recuperar músculos após o treino e até manter a saúde ao longo do envelhecimento. Mas, se a escolha dos acompanhamentos não for bem pensada, o shake pode perder sabor, ficar com textura intragável, muitas calorias, ou até causar desconfortos digestivos.

A dúvida é comum: afinal, o que realmente combina com o whey? E o que pode ajudar a alcançar diferentes objetivos? De líquidos a frutas, sementes e vegetais, existem misturas que deixam a bebida mais nutritiva e gostosa, mas também há aquelas que é melhor evitar.

VivaBem consultou especialistas para listar os acertos e os erros mais comuns na hora de turbinar o seu shake de proteína —e mostrar como aproveitar ao máximo os benefícios do suplemento, sem erros.