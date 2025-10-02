VivaBemUOL
Assine UOL
Alimentação

Whey virou sobremesa? Como turbinar o seu shake sem perder a mão

Colaboração para VivaBem
Adicionar frutas no whey pode ser benéfico, segundo especialistas; veja recomendações
Adicionar frutas no whey pode ser benéfico, segundo especialistas; veja recomendações Imagem: iStock

O whey protein é prático, versátil e ajuda a alcançar a meta diária de proteínas —nutriente essencial para ganhar massa magra, recuperar músculos após o treino e até manter a saúde ao longo do envelhecimento. Mas, se a escolha dos acompanhamentos não for bem pensada, o shake pode perder sabor, ficar com textura intragável, muitas calorias, ou até causar desconfortos digestivos.

A dúvida é comum: afinal, o que realmente combina com o whey? E o que pode ajudar a alcançar diferentes objetivos? De líquidos a frutas, sementes e vegetais, existem misturas que deixam a bebida mais nutritiva e gostosa, mas também há aquelas que é melhor evitar.

VivaBem consultou especialistas para listar os acertos e os erros mais comuns na hora de turbinar o seu shake de proteína —e mostrar como aproveitar ao máximo os benefícios do suplemento, sem erros.

Whey protein pode ser combinado com frutas
Whey protein pode ser combinado com frutas Imagem: O.Farion/AdobeStock

Evite o excesso: menos é mais

Preparar um shake de whey parece simples, mas adicionar muitos ingredientes de uma vez pode transformar a bebida em algo pesado, calórico e difícil de digerir.

"O principal erro é exagerar. Muitas pessoas querem colocar tudo junto: fibra, suplemento, frutas, manteiga de amendoim... Isso deixa o shake pesado e pode causar gases, inchaço e até atrapalhar a absorção da proteína", explica Esthela Oliveira, médica do esporte e pós-graduada em nutrologia.

Isso acontece porque, quando há excesso de fibras ou suplementos, eles podem interferir na digestão da proteína. Fibras solúveis, como chia, linhaça e psyllium, absorvem água e formam uma espécie de gel no intestino, retardando o esvaziamento gástrico e a absorção dos aminoácidos do whey.

O resultado é que o corpo recebe os nutrientes mais lentamente, o que pode reduzir a eficácia do shake, especialmente no pós-treino, quando a proteína é mais necessária para a recuperação muscular.

Continua após a publicidade

Mas, ainda que o excesso de fibras possa atrapalhar, em quantidades moderadas algumas combinações são benéficas.

"O whey com aveia é uma excelente opção de pós-treino, já que a aveia oferece carboidratos de baixo índice glicêmico, ajudando na reposição de energia e no controle da saciedade. Já o psyllium, em pequenas doses, contribui para a saúde intestinal e aumenta a saciedade, sem atrapalhar a absorção", aponta Vagner Roberto Salvador Junior, nutricionista clínico do Complexo Hospitalar Santa Casa de Bragança Paulista.

E, a depender dos ingredientes, o shake de whey —que geralmente carrega entre 100 e 200 calorias por dose— pode dobrar no valor calórico.

"Muita gente transforma o whey em uma sobremesa calórica, misturando aveia, pasta de amendoim, frutas e leite integral ao mesmo tempo", acrescenta Matheus Azevedo, médico pela ITPAC Porto Nacional, em Tocantins, e pós-graduado em nutrologia.

Os especialistas concordam que o segredo do shake está na estratégia. "O whey deve ser usado com objetivo: performance, recuperação muscular, emagrecimento ou saciedade. Menos é mais", afirma Oliveira.

Líquidos ideais para cada objetivo

Leite é um bom complemento; uma má ideia é misturar com bebidas muito quentes
Leite é um bom complemento; uma má ideia é misturar com bebidas muito quentes Imagem: iStock
Continua após a publicidade

Para o pós-treino, a recomendação é simplicidade. "O ideal é deixar o shake mais limpo possível para ter melhor absorção, usando whey com água ou, no máximo, uma fruta leve", explica Oliveira.

Azevedo complementa: "Água é a opção mais leve e rápida. Leite sem lactose ou bebidas vegetais deixam o shake mais cremoso sem comprometer a digestão. Iogurte grego diluído funciona bem para lanches, e até café frio pode ser usado como base pré-treino."

Para quem busca uma opção refrescante, a água de coco também é uma boa pedida.

"A união entre água de coco e whey protein pode ser um excelente aliado na dieta, seja com foco em emagrecimento ou ganho de massa muscular. A bebida contribui para a reposição de eletrólitos perdidos durante o exercício, promove hidratação eficaz e auxilia no alcance da meta proteica diária, tudo isso com baixo aporte calórico", explica Salvador Junior.

Já para lanches ou refeições intermediárias, os especialistas sugerem acrescentar ingredientes que aumentem saciedade e valor nutricional, sem exagerar.

"No café da manhã ou como lanche, dá para enriquecer com aveia, frutas e castanhas, transformando o shake em uma mini-refeição", explica Oliveira.

Continua após a publicidade

Ingredientes que ajudam ou atrapalham

Entre os itens que funcionam bem, os especialistas destacam frutas, como banana e frutas vermelhas, aveia fina hidratada, cacau 100% e iogurte grego.

"Tudo isso melhora o perfil nutricional sem estragar o sabor ou comprometer a digestão", afirma Esthela. Azevedo reforça: "Chia ou linhaça em pequenas quantidades, aveia fina hidratada, cacau 100% e iogurte grego elevam o valor nutricional sem prejudicar o sabor."

Por outro lado, alguns ingredientes podem dar errado. "Adoçantes em excesso, fibras demais, sucos ácidos ou espessantes artificiais prejudicam a textura e podem causar desconforto", diz Esthela.

Azevedo acrescenta: "Aveia grossa crua ou chia sem hidratar deixam a textura ruim, e proteína vegetal em excesso gera gosto farinhento. Começar com pequenas doses de fibras, respeitar a ordem do preparo — primeiro o líquido, depois o whey e só então os extras — e usar whey isolado em quem tem sensibilidade ajuda a evitar gases e textura ruim."

Outra má ideia é misturar o suplemento com bebidas quentes ou ácidas. "Líquidos em temperaturas muito altas podem desnaturar a proteína e comprometer seu aproveitamento, enquanto sucos muito ácidos ou industrializados deixam o shake com aspecto coalhado e sabor desagradável", acrescenta Salvador Junior.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.