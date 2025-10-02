Como é a demência por corpos de Lewy, doença de Milton Nascimento?

O cantor Milton Nascimento, 82, recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL) após apresentar um declínio cognitivo acentuado, percebido pelo filho, Augusto Nascimento.

O que é a DCL?

Demências, de um modo geral, são caracterizadas pelo declínio da função cerebral, muitas vezes provocado pela presença anormal de proteínas. No caso da demência por corpos de Lewy, a proteína que se acumula é a alfa-sinucleína. Dependendo da substância envolvida, o quadro terá sintomas e apresentação clínica diferentes, indicando qual é o diagnóstico do paciente.

Conforme a literatura médica, há diferentes tipos de demência. Segundo Paulo Bertolucci, neurologista, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e membro da ABN (Academia Brasileira de Neurologia), as mais comuns são: Alzheimer, demência vascular, a combinação entre Alzheimer e vascular, demência por corpos de Lewy, e a frontotemporal, diagnóstico do ator norte-americano Bruce Willis.