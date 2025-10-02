'Fio interno destruído': por que nem transplante cura cegueira por metanol?

Estrutura anatômica do olho humano Imagem: Arte UOL

O olho é um dos primeiros afetados pelo metanol. "O nervo óptico e a retina são tecidos altamente dependentes de energia. Essas estruturas têm uma densidade enorme de mitocôndrias [estruturas produtoras de energia nas células] para sustentar a transmissão contínua de estímulos visuais."

O ácido fórmico, produzido pela metabolização do metanol no fígado, envenena justamente as mitocôndrias. Com isso, uma pessoa exposta ao metanol pode entrar em acidose metabólica grave, que é quando há acúmulo excessivo de ácido no corpo. Nos olhos, isso acelera a morte das células ganglionares da retina e dos axônios do nervo óptico.

Quando o ácido fórmico inibe a cadeia respiratória mitocondrial, o nervo óptico sofre como uma das primeiras vítimas. Literalmente, apaga a energia necessária para manter a visão.

Luciana Finamor, oftalmologista

Nem todo caso é irreversível. Mais uma vez, o tempo é o melhor amigo: quanto antes a intoxicação for identificada, melhor. "Se for rapidamente, ainda existe chance de impedir a progressão do dano, bloqueando a transformação do metanol em ácido fórmico com antídotos como etanol ou fomepizol, e removendo a substância com hemodiálise. E eventualmente usando corticoterapia em altas doses", explica a oftalmologista.