Dor no ciático: o que causa, como tratar e evitar recaídas

Uma dor que começa nos glúteos e desce pela perna até a ponta do pé. Às vezes em forma de queimação, às vezes como um peso ou até como um formigamento insistente. Esse é o cartão de visitas da dor ciática, também chamada de ciatalgia.

O incômodo não costuma dar as caras cedo: seu pico aparece a partir dos 40 anos, e não escolhe gênero. Ao longo da vida, entre 10% e 40% da população terá de lidar com essa inflamação incômoda, que surge de repente e, por isso, é classificada como aguda.

Em idosos, o problema tende a ser mais persistente devido ao desgaste natural do corpo. Ainda assim, 6 em cada 10 conseguem se recuperar totalmente.