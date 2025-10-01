Abacate ajuda a perder peso? Veja os benefícios da fruta à saúde

Durante anos, o abacate carregou a fama de ser "gorduroso demais". Só que a ciência explica: as gorduras da fruta são, em sua maioria, monoinsaturadas — aquelas que fazem bem ao corpo. E os benefícios não param por aí: ela também concentra fibras, vitaminas (B, C e K), potássio e cobre. Um combo que contribui para a saciedade, regula a glicemia e ainda ajuda a reduzir inflamações no organismo.

O abacate prolonga a sensação de estômago cheio e adia a fome. Isso não significa que ele seja um "milagre da dieta", mas pode ser um bom aliado no controle de peso, se consumido com equilíbrio.

Apesar dos benefícios, é bom lembrar que o abacate é bastante calórico. Em 100 g do alimento, há 96 calorias e 8,4 g de gordura. A quantidade ideal pode variar entre um abacate pequeno ou metade de uma fruta maior. A recomendação é consumir cerca de três vezes por semana.