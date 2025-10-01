Simone Mendes foi hospitalizada com gastroenterite: quais os sintomas?

A cantora Simone Mendes, 41, compartilhou nas redes sociais que está com gastroenterite, condição que a fez ser hospitalizada no final de semana. O marido de Simone, Kaká Diniz, 40, fez um alerta sobre a doença, que também atingiu o filho do casal, Henry, 10.

Eu peguei a gastroenterite do meu filho e me esforcei, fiz o show [no último sábado], voltei e passei o domingo, não estava legal. [...] Essa madrugada não foi normal não. Eu estou aqui à base de soro e agora vou ao hospital tomar um soro para ver se dá uma melhorada. Eu juro para vocês, essa noite eu não fui menos de 40 vezes ao banheiro. Simone Mendes, em seu perfil no Instagram

O que é gastroenterite

Uma inflamação aguda do estômago e do intestino. É uma das famosas "viroses", frequentemente causadas por Enterovírus, ou bactérias, entre elas a Salmonella. Estes agentes causadores são transmitidos por meio de água ou alimentos contaminados.