Novas metas: pressão 12 por 8 não é mais normal e limite de LDL mudou

Até meados de setembro, a famosa pressão '12 por 8' era sinônimo de saúde em dia. Mas agora, conforme as novas diretrizes da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia), esse número passa a ser considerado pré-hipertensão e deve ser visto como um sinal de alerta.
- Preciso tomar remédio?
Em geral, não. Na maioria dos casos, a recomendação para pessoas com pré-hipertensão é mudar hábitos: começar a praticar exercícios físicos regularmente, melhorar a alimentação, evitar o sobrepeso, dormir bem, não fumar, reduzir a ingestão de álcool e controlar o estresse, além de fazer acompanhamento médico regular.
- Por que mudou?
O objetivo é prevenir problemas lá na frente, já que evidências científicas mostram que pessoas com pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 89 mmHg (valores considerados pré-hipertensão) têm maior risco de ter pressão alta e outros problemas cardiovasculares no futuro.
A hipertensão arterial continua sendo definida como a pressão maior ou igual a '14 por 9'.
Metas mais rígidas para o LDL
A SBC também lançou novas diretrizes para o nível de gorduras no sangue, com o objetivo de reduzir o risco de eventos cardiovasculares ?como infarto e AVC.
Para pessoas com baixo risco cardiovascular, a meta agora é manter o LDL (colesterol ruim) abaixo de 115 mg/dL.
A recomendação para quem estiver com o LDL entre 115 mg/dL e 144 mg/dL é adotar uma alimentação equilibrada, com orientação de um nutricionista.
Em pacientes com colesterol ruim acima de 145 mg/dL o médico deve considerar o tratamento medicamentoso.
