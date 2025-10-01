Novas metas: pressão 12 por 8 não é mais normal e limite de LDL mudou

Por que mudou?

O objetivo é prevenir problemas lá na frente, já que evidências científicas mostram que pessoas com pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg e diastólica entre 80 e 89 mmHg (valores considerados pré-hipertensão) têm maior risco de ter pressão alta e outros problemas cardiovasculares no futuro.

A hipertensão arterial continua sendo definida como a pressão maior ou igual a '14 por 9'.



Metas mais rígidas para o LDL

A SBC também lançou novas diretrizes para o nível de gorduras no sangue, com o objetivo de reduzir o risco de eventos cardiovasculares ?como infarto e AVC.

Para pessoas com baixo risco cardiovascular, a meta agora é manter o LDL (colesterol ruim) abaixo de 115 mg/dL.