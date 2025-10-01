Por que seu joelho estala -- e quando isso deve preocupar

O som de um joelho estalando pode lembrar o de uma máquina enferrujada precisando de óleo. Em alguns casos, o barulho é tão alto que assusta e até faz muita gente abandonar o treino por medo de estar causando algum dano. Mas será que esse ruído é mesmo sinal de problema?

Na maioria das vezes, não. Estalos nas articulações são extremamente comuns, tanto os voluntários —como quando estalamos os dedos das mãos de propósito— quanto os involuntários, que aparecem em movimentos cotidianos como agachar, correr ou simplesmente mudar de posição depois de muito tempo parado.

Muitas pessoas relatam até uma sensação de alívio depois do estalo, como se a pressão dentro da articulação tivesse se dissipado.