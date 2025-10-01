Oncologista lista sintomas comuns de câncer que você deveria conhecer

O oncologista Mikkael A. Sekeres, chefe da divisão de hematologia e professor de medicina no Sylvester Comprehensive Cancer Center, da Universidade de Miami, revelou alguns dos sintomas que costumam preocupar as pessoas (e sua possível relação com um câncer) em um artigo no jornal americano The Washington Post.
Sinais de alerta
- Linfonodos (ou gânglios) inchados
Exigem atenção quando são duros e não desaparecem. Na maioria das vezes, eles aparecem por infecções e desaparecem em poucos dias. Mas, quando são fixos, indolores, maiores que 2,5 cm ou crescem rapidamente, podem indicar câncer e precisam ser avaliados por biópsia.
- Alterações intestinais
Mudanças persistentes, como diarreia, constipação ou sangue nas fezes, foram relatadas por mais da metade dos pacientes diagnosticados precocemente. Casos como os da cantora Preta Gil e do ator James Van Der Beek reforçam a importância de observar esse sintoma. Mudanças pontuais no funcionamento do intestino, como quando viajamos, são comuns e não representam um sinal de alerta.
- Perda de peso significativa sem explicação
O peso pode variar em alguns quilos, dependendo da estação e do quanto nos exercitamos. Oscilações leves não são preocupantes, mas quando a perda de peso não é intencional ou ultrapassa muito as previsões pode ser motivo de preocupação.
Uma queda de 10% ou mais no peso corporal sem dieta ou esforço intencional foi ligada a um aumento de 37% no risco de diagnóstico em um estudo com 150 mil profissionais de saúde. O sintoma é mais frequente em tumores de esôfago, estômago, fígado e pâncreas.
- Tosse crônica
Quando ela dura mais de oito semanas, deve ser investigada. Enquanto uma tosse comum pode persistir após uma gripe, a tosse crônica é um dos sinais possivelmente ligados ao diagnóstico de câncer de pulmão. Estudos mostram que até 55% dos pacientes relataram esse sintoma antes do diagnóstico.
Um estudo identificou a lista dos sintomas mais comuns em pacientes com câncer. A pesquisa na Inglaterra com 8 mil pessoas diagnosticadas com tumores sólidos mostrou que os sinais mais relatados foram:
- Caroços ou nódulos no corpo
- Alterações urinárias persistentes
- Mudanças no funcionamento do intestino
- Manchas ou pintas na pele que se transformam
- Tosse prolongada
- Falta de ar
- Perda de peso sem causa aparente
- Dor abdominal
- Sangramento retal
- Sangue na urina
Sintomas refletem os cânceres mais frequentes no mundo. Os sinais listados em estudos estão diretamente ligados aos tumores mais prevalentes: mama, próstata, pulmão, pele e colorretal, que lideram as estatísticas globais de incidência.
Mas não se desespere: sintomas também podem ter causas benignas e não indicar câncer. Segundo Sekeres ao Post, muitos desses sinais podem estar relacionados a condições comuns, como cistos benignos na mama, hemorroidas que provocam sangramento retal ou pintas típicas do envelhecimento da pele. Por isso, a avaliação médica é fundamental para diferenciar os casos graves dos inofensivos. Ou seja, esses sintomas podem estar, sim, associados a cânceres —mas, na maioria das vezes, não levarão a um diagnóstico de câncer.
