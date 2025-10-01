Oncologista lista sintomas comuns de câncer que você deveria conhecer

Quando ela dura mais de oito semanas, deve ser investigada. Enquanto uma tosse comum pode persistir após uma gripe, a tosse crônica é um dos sinais possivelmente ligados ao diagnóstico de câncer de pulmão. Estudos mostram que até 55% dos pacientes relataram esse sintoma antes do diagnóstico.

Um estudo identificou a lista dos sintomas mais comuns em pacientes com câncer. A pesquisa na Inglaterra com 8 mil pessoas diagnosticadas com tumores sólidos mostrou que os sinais mais relatados foram:

Caroços ou nódulos no corpo

Alterações urinárias persistentes

Mudanças no funcionamento do intestino

Manchas ou pintas na pele que se transformam

Tosse prolongada

Falta de ar

Perda de peso sem causa aparente

Dor abdominal

Sangramento retal

Sangue na urina

Sintomas refletem os cânceres mais frequentes no mundo. Os sinais listados em estudos estão diretamente ligados aos tumores mais prevalentes: mama, próstata, pulmão, pele e colorretal, que lideram as estatísticas globais de incidência.

Mas não se desespere: sintomas também podem ter causas benignas e não indicar câncer. Segundo Sekeres ao Post, muitos desses sinais podem estar relacionados a condições comuns, como cistos benignos na mama, hemorroidas que provocam sangramento retal ou pintas típicas do envelhecimento da pele. Por isso, a avaliação médica é fundamental para diferenciar os casos graves dos inofensivos. Ou seja, esses sintomas podem estar, sim, associados a cânceres —mas, na maioria das vezes, não levarão a um diagnóstico de câncer.