Esforço mental para disfarçar: o que acontece no cérebro de quem mente?

Mentir não é apenas um ato social, mas também um processo cerebral complexo. Para sustentar uma mentira, o cérebro precisa ativar várias áreas ao mesmo tempo: memória, imaginação, linguagem e até o controle emocional.

Isso exige esforço, porque é preciso inventar uma narrativa e, ao mesmo tempo, evitar que a verdade transpareça. Esse gasto mental explica por que discursos falsos tendem a ser contraditórios, confusos ou exagerados.

Quando a mentira é compulsiva, pode estar ligada à mitomania (ou pseudologia fantástica), um transtorno psicológico em que a pessoa sente necessidade patológica de mentir, mesmo sem motivo aparente. Em casos graves, as histórias inventadas podem ser tão elaboradas que envolvem conquistas irreais, dramas exagerados ou versões diferentes de um mesmo acontecimento.