Não gosta de comida saudável? Boa notícia: é possível treinar o seu paladar

"Cada pessoa já vem ao mundo com maior ou menor predisposição para certas percepções, como sentir o amargor de forma mais intensa."

Apesar disso, o paladar é altamente moldável. A repetição desempenha papel central nesse processo: o que inicialmente parece desagradável pode se tornar prazeroso. O café é um exemplo clássico.

"Para muitos, o primeiro gole é amargo demais, mas, ao insistir no consumo, o cérebro se acostuma ao sabor. Com a exposição contínua, chega até a soar estranho quando se adiciona açúcar", diz a nutricionista. Esse fenômeno é chamado de sensibilização do paladar —a adaptação progressiva a gostos ou texturas antes rejeitados.

Papel do cérebro e da neuroplasticidade

Treinar o paladar, porém, vai muito além da boca: envolve também o cérebro. O neurologista Daniel Abreu, do Hospital São Rafael, da Rede D'Or, em Salvador, comenta: "Quando reduzimos o consumo de alimentos muito açucarados, gordurosos ou salgados, o cérebro passa por um processo de recalibração, e os sabores mais sutis começam a ser percebidos com maior intensidade e prazer".

Esse ajuste está ligado à neuroplasticidade — a capacidade de adaptação do cérebro. "Com o tempo, ele pode formar novas conexões que associam prazer a alimentos mais saudáveis, enquanto as antigas, ligadas a ultraprocessados, perdem força", informa Abreu. O médico lembra ainda que fatores como genética, microbiota intestinal, histórico com a comida e até a qualidade do sono influenciam esse processo.