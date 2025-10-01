Alexitimia: a dificuldade de nomear sentimentos e seus efeitos no corpo

Você já teve dificuldade em descrever o que estava sentindo? Em alguns momentos isso é natural, afinal, lidar com emoções não é tarefa simples. Mas quando essa dificuldade é constante, pode se tratar de alexitimia —termo que vem do grego e significa literalmente "sem palavras para a emoção".

Quem vive com esse traço de personalidade não deixa de sentir, mas encontra obstáculos para identificar e nomear os próprios sentimentos. As emoções ficam "presas", sem expressão verbal, o que pode dar a impressão de frieza ou falta de empatia. Essa desconexão também afeta a forma de lidar com as emoções alheias, tornando as relações sociais mais complexas.

Além disso, pessoas com alexitimia tendem a ter um pensamento mais lógico e prático, voltado para o concreto, e podem confundir sensações físicas com estados emocionais. Assim, uma raiva não expressa pode ser percebida como dor de cabeça, ou uma angústia, como mal-estar físico. Esse bloqueio interno abre espaço para o surgimento de doenças psicossomáticas — dores e sintomas reais, mas sem causa orgânica identificável.