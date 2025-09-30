Morre Luiz Perillo, paciente que esperou 4 anos por transplante de 5 órgãos

Ele vivia com bolsa de ileostomia e fazia hemodiálise. "Fiquei um ano e pouco sem comer. E, hoje, fico 16 horas com a nutrição parenteral por dia, das 20 horas até o meio-dia. Posso comer o que eu quiser, só não aguento comer muito. E tudo que eu como sai pela bolsinha", afirmou ele a VivaBem em 2023.

Na época, ele contava sobre a surpresa que teve ao descobrir que ficaria tanto tempo internado. "Quando vim para o hospital, foi às cegas. Não sabia o tempo que ficaria aqui, só esperava que fosse mais rápido. Mas sempre fui muito calmo e paciente, então, apesar do tempo internado, estou muito bem. Sempre com pensamento positivo e confiante." Ele também dizia ter aprendido a não ter expectativa em relação ao transplante.

Sinto falta de coisas simples, como acordar na minha cama, fazer meu café, sair para trabalhar, ir à academia. Sempre tive uma vida muito ativa e isso faz falta.

Luiz Perillo, em entrevista a VivaBem, em 2023

Cirurgia era complexa. Todos os órgãos precisavam ser de um mesmo doador porque todos deveriam ser transplantados juntos, preservando vasos e nervos. Isso também diminuiria o risco de rejeição.

Transplante multivisceral foi incorporado ao SUS neste ano. Para a decisão pela ampliação da oferta, além do custo do transplante em si, foram levados em conta os gastos dos pacientes com a manutenção da saúde, considerando, ainda, que podem enfrentar complicações durante o tratamento.