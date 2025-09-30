Miá Mello: 'Queria envelhecer em paz, pois parece que isso é um defeito'

"Para a mulher, parece que envelhecer é um defeito. A gente sofre muita pressão. Se eu pudesse escolher alguma coisa para tirar, seria essa pressão que a gente sofre. Às vezes eu falo: queria envelhecer em paz", disse a atriz, que atualmente está em cartaz com a peça "Mulheres em Chama", que aborda de forma bem-humorada os desafios das mulheres no período pré e pós-menopausa.



A colunista do UOL Cris Guterres concordou com Miá e disse que é preciso naturalizar o envelhecimento, pois as pessoas têm dificuldade em lidar com algumas certezas da vida --como o passar dos anos e a morte. A jornalista defendeu ainda o direito da mulher envelhecer como desejar: de cabelo branco ou pintado, assumindo o corpo ou fazendo ou não procedimentos, sem pressão.

Imagem: Mariana Pekin/ UOL



"Não é fácil, mas precisamos lutar pelo direito de sermos livres. Sempre tem alguém querendo dizer o que a gente tem que fazer, o que tem que ser, como a gente deve se comportar. Todo mundo se mete na nossa vida", afirmou Cris Guterres.

Bons hábitos para lidar com a menopausa e envelhecer bem

Apesar de ainda não estar na menopausa, Miá Mello disse que já teve alguns sintomas do climatério —como ondas de calor— e conversou muito com amigas, médicos e a própria mãe para escrever a peça. A atriz entende que adotar hábitos saudáveis é a virada de chave para atravessar essa fase de forma mais tranquila.

Ela contou que pratica atividade física, mas admitiu que sua maior dificuldade é controlar o estresse que, segundo Miá, atrapalha todas as áreas da vida. "O que me mata é como administrar o estresse do dia a dia, é muito difícil".