Quanto tempo leva até primeiros sintomas de consumo de metanol aparecerem?

O principal sinal de intoxicação por metanol são as alterações visuais precoces. A substância, usada ilegalmente na adulteração de bebidas alcoólicas, pode provocar sintomas semelhantes ao consumo de etanol comum, mas com um diferencial grave: problemas de visão logo no início. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro podem causar cegueira e 30 ml podem ser letais, dependendo da rapidez do atendimento.

Os primeiros sinais podem ser confundidos com embriaguez comum. Segundo Silva, o início da intoxicação pode trazer tontura, náusea e vômito, mas com um alerta decisivo. "O que chama mais a atenção no metanol é a alteração visual precoce. O paciente começa a relatar que a visão está embaçada ou diferente, e isso não é esperado no consumo normal de álcool", diz.

A Associação Brasileira de Neuro-oftalmologia fez um alerta sobre os riscos de o consumo de metanol causar neuropatia óptica, "uma doença grave que pode causar perda de visão irreversível", descreve a nota enviada à Agência Brasil. Ainda a associação, podem surgir sintomas de intoxicação como "dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor abdominal, confusão mental e, principalmente, visão turva repentina ou até cegueira."

O diagnóstico deve ser feito a partir da história clínica do paciente e por exames de sangue e de imagem. O tratamento deve ser imediato e com uso de antídotos (como o etanol venoso), bicarbonato para corrigir a acidez no sangue, vitaminas (ácido fólico/folínico) e, nos casos mais graves, hemodiálise para remover o veneno.

O metanol ataca diretamente o nervo óptico. Em casos graves, a substância leva a lesões irreversíveis que causam perda parcial ou total da visão. "A preferência do metanol é pelo nervo óptico, e isso pode levar à cegueira completa se o atendimento não for feito logo", afirma Silva. O especialista acrescenta que outros órgãos também podem ser afetados: "Dependendo da gravidade, pode haver comprometimento do sistema nervoso central, dos rins e do fígado".

Difícil de identificar

Não há como identificar a bebida adulterada pelo consumidor. O metanol é incolor e tem odor alcoólico fraco, o que o torna indistinguível do etanol. Guias do CDC e do Methanol Institute apontam que o limiar de percepção de odor é alto e não confiável, por isso não se deve depender de cheiro, sabor ou aparência para detectar adulteração. "Infelizmente, não há como diferenciar no paladar ou pelo cheiro. Só em concentrações muito altas pode haver um odor lembrando solvente, mas isso não é confiável", afirma Silva.