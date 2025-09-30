Faz mal comer alimentos com prazo de validade vencido? Qual o risco?

Os testes feitos nas fábricas são extremamente criteriosos. Cada tipo de produto demanda uma forma de testar, ou seja, não há um teste geral que possa ser aplicado para verificar a durabilidade de todos os tipos de alimentos.

A conservação também é levada em conta ainda na produção e no embalo. E aí entra algo que confunde muita gente. A data de validade corresponde ao prazo em que o produto é seguro até ser aberto. E, por lei, as organizações devem dizer no rótulo quanto tempo ainda dá para comer depois da abertura.

A conservação é determinante na garantia da qualidade do item. É nesse sentido que não basta o produto estar dentro do prazo. Ele deve ser transportado e armazenado conforme as orientações de quem o fabrica.

Melhor não arriscar?

Mas, então, posso ou não comer o meu chocolatinho que venceu? Bom, por razões de segurança, o prazo de validade impresso nos produtos geralmente tem uma folga, não sendo tão exato. Então, pode ser que consumir um item não perecível um dia depois do indicado ali não faça grandes estragos. Por outro lado, não há como garantir segurança.

Os órgãos mais afetados com a ingestão de um produto estragado são o estômago e o intestino. O primeiro pode tentar expelir o que está fazendo mal, levando a enjoos e vômitos. No segundo, podem-se iniciar diarreias, cólicas e gases. Se o quadro evoluir, pode haver inflamação gástrica, desidratação, desmaios e dores de cabeça.