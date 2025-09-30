Estômago alto: por que sua barriga incha e como reduzir o desconforto?

A sensação de barriga estufada pode aparecer em qualquer hora do dia —logo depois de uma refeição ou até ao acordar. O incômodo vem muitas vezes acompanhado de gases, arrotos, prisão de ventre e até dor abdominal. O problema é que entender a origem desse inchaço nem sempre é simples: diferentes fatores podem estar por trás dele.

Entre as causas mais comuns estão a síndrome do intestino irritável, caracterizada por alternância de diarreia e constipação; intolerância à lactose, quando o corpo não consegue digerir o açúcar presente no leite e derivados; o supercrescimento bacteriano, que altera a absorção de nutrientes; a gastrite, inflamação da mucosa do estômago; e a doença celíaca, em que o glúten provoca uma reação autoimune no intestino delgado, causando um processo inflamatório.

O papel dos FODMAPS

Outro possível culpado do inchaço é o consumo de FODMAPS, sigla em inglês que designa carboidratos de cadeia curta —oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis— de difícil absorção no intestino delgado.